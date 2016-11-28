Олег Фриш, 4 декабря, Клуб Алексея Козлова

Единственный московский концерт самого успешного русскоязычного журналиста в США, певца, радио- и телеведущего Олега Фриша состоится в Клубе Алексея Козлова 4 декабря 2016 года

«Поющий телеведущий» из Нью-Йорка Олег Фриш представит в Москве программу джазовых стандартов на многих языках, в том числе фрагменты из совершенно новой программы советского ретро, записанной в США с оригинальными аранжировками и биг-бэндом Дэвида Бергера.

Олег Фриш первым из русскоязычных теле- и радиожурналистов в США получил своё собственное шоу на американском радио. Его передачи с американскими и российскими звездами джаза, рок-н-ролла и ретро собирают миллионную аудиторию, он разыскал множество незаслуженно забытых артистов и помог им обрести второе дыхание. За 25 лет в американском радио и телеэфире Олег Фриш создал более 3,5 тысяч передач, в которых приняли участие такие мировые легенды, как Донна Саммер, Би Би Кинг, Джеймс Браун, Мирей Матье, Энгельберт Хампердинк, Конни Фрэнсис, Ал Ди Меола, Кенни Джи, Бренда Ли, Нэнси Уилсон, Глория Гейнор, группа Village People, Пол Анка, Бен И. Кинг, Клаудия Шиффер, Вупи Голдберг, Эмиль Горовец, Аида Ведищева, Тамара Миансарова, Игорь Бутман, Эдита Пьеха, Елена Камбурова и многие другие.

Помимо работы на радио и телевидении Олег Фриш - желанный гость и в лучших джаз-клубах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сиднея, Торонто и других городов мира. Музыкальные критики прозвали Олега Фриша «живой музыкальной энциклопедией» или «Human JukeBox» благодаря его феноменальной памяти: певец знает и исполняет в своих сольных концертах «по заявкам зрителей» более 15 тысяч песен на 15 языках.

Музыкант представит в Москве свой последний альбом «Duets With My American Idols» («Дуэты с моими американскими кумирами»), который он посвятил отцу. В пластинку, записанную в США с оригинальными аранжировками и биг-бэндом, вошли песни на разных языках, исполненные Олегом Фришем вместе с легендарными американскими исполнителями 50-60-70-х годов - Беном И. Кингом, Бобби Райделлом, Лэйни Казан, Тони Орландо, Мелиссой Манчестер и многими другими. На звуковой дорожке диска можно услышать личную благодарность Олегу Фришу в исполнении иконы 50-х певицы Конни Фрэнсис.

Организаторы концерта обещают собравшимся море позитива, настоящий свинг, фрагменты из совершенно новой программы советского ретро, а также выступления специальных гостей, имена которых будут объявлены позже. Вместе с Олегом Фришем на сцену Клуба Алексея Козлова выйдут Алексей Подымкин (рояль), Ильдар Нафигов (барабаны), Антон Залетаев (саксофон), Владимир Черницын (контрабас), Айк Григорян (труба), Антон Гимазетинов (тромбон) и Алексей Полубабкин (гитара).

- Я бываю в России время от времени, - рассказывает Олег Фриш, – но выступил в Москве впервые только в прошлом году - в замечательном клубе Алексея Козлова. Концерт прошёл с аншлагом, и я получил приглашение выступить еще раз. Программа «Swing International», которую я на этот раз собираюсь показать - это представление в стиле Cabaret Jazz: песни на разных языках, общение, мини-рассказы о звездах, о передачах, реальные закулисные истории и, конечно, много юмора и шуток. Я знаю, что в российских джазовых клубах обычно придерживаются более традиционного стиля ведения концерта, но я же все-таки «поющий телеведущий», так что зрителям следует готовиться к сюрпризам и неожиданностям…

На вечер приглашены друзья и герои радиопередач Олега Фриша - Вилли Токарев, Вячеслав Зайцев, Мариам Мерабова, Владимир Березин, Виктор Чайка, Александр Рапопорт, Елена Камбурова, Галина Ненашева, Прохор Шаляпин, Наталья Варлей, Полина Гриффитс, Алиса Мон и др.

Олег Фриш родился на Украине в музыкальной семье. Закончил факультет романо-германской филологии Калининского государственного университета, учился в аспирантуре ВНИИ искусствознания. В 80-х годах работал в Росконцерте, активно гастролировал по стране по линии Союзконцерта, печатался в журнале «Советская эстрада и цирк» и других изданиях. С начала 90-х Олег Фриш живет и работает в Нью-Йорке, активно гастролирует по городам США, Европы, Австралии.