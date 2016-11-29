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«Адаптация» и «Электропартизаны», 3 декабря, LIVE STARS

12:45 29.11.2016
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Третьего декабря АДАПТАЦИЯ и ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРТИЗАНЫ сыграют совместный концерт в Москве в клубе LIVE STARS

Будет живой и громкий электрический концерт. Будут панк-ритмы и психодел, бесшабашные боевики и лирика, непобедимые хиты и совсем новые песни. Всех ждём!

3 декабря. Клуб LIVE STARS
м. Кропоткинская,
Берсеневский пер., 5, стр.2
(комплекс зданий бывшего "Красного Октября")

Начало 20:00.

Ранее концерт должен был состояться в клубе «Шоколадная фабрика», но на днях заведение, к сожалению, закрылось.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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