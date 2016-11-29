«Адаптация» и «Электропартизаны», 3 декабря, LIVE STARS
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Будет живой и громкий электрический концерт. Будут панк-ритмы и психодел, бесшабашные боевики и лирика, непобедимые хиты и совсем новые песни. Всех ждём!
3 декабря. Клуб LIVE STARS
м. Кропоткинская,
Берсеневский пер., 5, стр.2
(комплекс зданий бывшего "Красного Октября")
Начало 20:00.
Ранее концерт должен был состояться в клубе «Шоколадная фабрика», но на днях заведение, к сожалению, закрылось.