]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Земфира объявила о выходе нового концертного альбома

12:02 29.11.2016
Земфира. Фото с сайта kinopoisk.ru
Земфира. Фото с сайта kinopoisk.ru

Рок-певица Земфира объявила о финальном концерте своего тура «Маленький человек», который состоится в Москве в декабре текущего года.

Концерт будет приурочен к выходу третьего концертного альбома артистки «Маленький человек. Live». В основу релиза легли концерты Земфиры, которые состоялись в Москве, СК «Олимпийский» в апреле текущего года. Кроме того, в трек-лист нового live-альбома вошли песни, которые певица не исполняла в Москве, но включила в зарубежную часть своего турне. Всего трек-лист релиза насчитывает 30 композиций.

Релиз альбома запланирован на 23 декабря. В широкую продажу он поступит в digital-версси, а на физических носителях он будет распространяться только на московском декабрьском концерте Земфиры. Диск будет выпущен ограниченным тиражом и войдет в подарочный набор, который получит каждый посетитель концерта.

Концерт в Москве состоится 23 декабря в клубе Stadium Live.

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире рок-музыки, Рок-музыка
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.