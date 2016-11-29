Земфира объявила о выходе нового концертного альбома

Рок-певица Земфира объявила о финальном концерте своего тура «Маленький человек», который состоится в Москве в декабре текущего года.

Концерт будет приурочен к выходу третьего концертного альбома артистки «Маленький человек. Live». В основу релиза легли концерты Земфиры, которые состоялись в Москве, СК «Олимпийский» в апреле текущего года. Кроме того, в трек-лист нового live-альбома вошли песни, которые певица не исполняла в Москве, но включила в зарубежную часть своего турне. Всего трек-лист релиза насчитывает 30 композиций.

Релиз альбома запланирован на 23 декабря. В широкую продажу он поступит в digital-версси, а на физических носителях он будет распространяться только на московском декабрьском концерте Земфиры. Диск будет выпущен ограниченным тиражом и войдет в подарочный набор, который получит каждый посетитель концерта.

Концерт в Москве состоится 23 декабря в клубе Stadium Live.