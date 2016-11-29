Глава Минстроя написал рождественскую песню для группы «Круиз»

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень выступил автором новой песни группы «Круиз» «Рождественский блюз», сообщает «Национальная Служба Новостей».

По словам основателя коллектива, продюсера Матвея Аничкина, Михаил Мень является поклонником «Круиза». «Он рокер. Нам приятно, что с нами такой человек. Это не спонсирование, не сбрасывание денег, это 25-летняя дружба», - заявил Аничкин.

Композиция «Рождественский блюз» была представлена чуть ранее. Музыканты назвали ее новогодним подарком для группы.

Михаил Мень занимает должность главы Минстроя с 2013 года.