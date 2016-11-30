Лорин вновь попытается покорить зрителей и жюри «Евровидения»

Победители «Евровидения» от Швеции разных лет решили вновь попытать свои силы на конкурсе 2017 года в Киеве.

Как сообщается на сайте национального отборочного конкурса Melodifestivalen, за право представлять Швецию в следующем году будут бороться среди прочих певицы Лорин и Шарлотта Перрелли.

Лорин была победителем «Евровидения» в 2012 году. Для участия в конкурсе 2017 года она представит песню «Statements».

Для Шарлотты Перрелли это будет уже третье участие в Melodifestivalen. В первый раз она участвовала в отборочном туре в 1999 году, по итогам которого была участницей «Евровидения» того же года и одержала победу. Певица попытала счастья в 2008 году, однако на «Евровидении» в 2008 году смогла занять только 13 место. В этот раз она представит трек «Mitt liv» («My Life»).

«Я покажу что-то совершенно новое, то, что я никогда не делала раньше. Это будет мягкая, лирическая песня на шведском языке. Я чувствую, что впервые за долгое время мне есть, что сказать», - отметила Перрелли.

Национальный отборочный конкурс Melodifestivalen 2017 стартует в Швеции в феврале, победитель будет определен в марте. Сам конкурс «Евровидение» пройдет с 9 по 13 мая в Киеве.