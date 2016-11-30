]]> ]]>
Главная Музыка Авансцена

Сергей Соседов: Надежда Бабкина устроила «Бабий бунт»

15:34 30.11.2016 , Сергей Соседов

Театр «Русская песня» порадовал яркой премьерой – спектаклем по мотивам произведений Шолохова

«Бабий бунт»

Искрометная, праздничная, а главное, добрая постановка блестяще и очень своевременно контрастирует с многочисленными мрачными, апокалиптическими сюжетами, программами, фильмами и разными убогими «флешмобами», которыми изобилуют сейчас телевидение, кинематограф, интернет, да и вся наша повседневная жизнь. Я бы очень советовал посетить этот спектакль, так сказать, для прочистки мозгов, нервного успокоения и возвышения души.

…Действие пьесы происходит в 20-е годы прошлого века в далекой казачьей станице на Дону. Революционные обновления тогда коснулись и многовекового казачьего патриархального уклада. В село приезжает городская активистка Настя, председатель женсовета, и агитирует за равноправие полов. Она настраивает тамошних баб против мужиков, чтобы те не упивались своей властью, бравадой и превосходством. В результате вяжется причудливое, большей частью юморное, кружево из народного фольклора, песен, плясок, диалогов и бытовых зарисовок. Поставила «Бабий бунт» известный и одно время очень модный режиссер Нина Чусова. Спектакль идет в быстро вращающемся темпоритме, безо всяких пауз, длиннот и нудных монологов. Мизансцены сменяют одна другую моментально, стремительно, иногда напоминая яркий калейдоскоп, благодаря чему внимание зрителя не ослабевает.

«Бабий бунт»

Потрясающе натурально и с неподдельным вдохновением играют актеры, среди которых много и очень известных, приглашенных. Не в обиду женщинам-актрисам скажу, что, несмотря на содержание и общий пафос спектакля, мужчины-актеры их все же переиграли. Абсолютно неподражаемы и более чем убедительны были Николай Добрынин в роли председателя колхоза Степана, Иван Замотаев в образе Николки, Сергей Колесников в роли старого казака Захара, да и все прочие актеры эпизодов (среди них выделяются и солисты группы «После 11»). Сколько куража, удали! Нравы, быт и сам дух казачества были переданы ими очень достоверно, выпукло и художественно. А пели как! А как выделывали коленца! Настоящие казаки, крутые самцы.

«Бабий бунт»

Вероятно, ставка делалась и на прекрасную комедийную актрису Ольгу Волкову, чей талант гротескового перевоплощения, безусловно, восхищает, но в данном спектакле Волкова несколько теряется, поскольку у нее не слишком объемная роль (она играет Семеновну, жену Захара). Там почти нечего играть, и актриса по сути работает как коверный клоун. Ее роль абсолютно дивертисментна, ее выходы – просто комические вставки, а ведь такую удивительную актрису можно было задействовать гораздо более эффективно.

«Бабий бунт»

В шкуру своей героини Насти как будто весьма неплохо вжилась артистка Валентина Безух, но типажно она мало подходит под образ революционной комиссарши – из-за своей субтильности и худобы. Здесь нужна актриса, подобная Нине Руслановой или Зинаиде Славиной, такая женщина-конь. Но выбор на эту роль Валентины Безух, конечно, понятен: она, прежде всего, певица (кстати, театра «Русская песня»), а у ее Насти слишком много вокальных номеров, поэтому традиционная драматическая актриса здесь бы не справилась.

«Бабий бунт»

Зато в качестве таковой (и очень здорово!) выступила Надежда Бабкина. Ее Марфа (жена председателя) – это типичное воплощение русской казачки: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Все на месте: широкие бедра, плечи, властная грудь, гордая посадка головы и, конечно, грудной, глубокий голос. Самый пронзительный эпизод спектакля – это когда Марфа поет колыбельную своему внуку Миньке (Нахаленку). Бабкина поет здесь не как певица, народный кумир, а как прожженная горем и страданием простая русская баба, чей сын (отец Миньки) ушел служить к белым, а значит, должен быть предан анафеме. Исполняя песню (кстати, абсолютно вживую), с задыханиями и мольбой, Марфа словно успокаивает и свою душу.

«Бабий бунт»

В спектакле вообще много музыки – народных песен, популярных и не очень, профессионально и со вкусом аранжированных, есть и современные стилизации «под фольклор» – все в духе именно этого, бабкинского, а значит, музыкального, «руссконародного» театра. Это очень важно, поскольку при посещении спектакля необходимо понимать формат театра, то есть знать, куда и на что ты идешь. Почти все вокальные номера исполняются актерами вживую (причем поют все прекрасно), за исключением некоторых хоров (где, естественно, требуется подзвучка) и комической песни Ольги Волковой, которая исполняется актрисой под «плюс».

«Бабий бунт»

Очень колоритны, атмосферны и удалы хореографические номера, которые поставил знаменитый балетмейстер Николай Андросов. В спектакле наряду с балетным ансамблем театра Бабкиной «Живая планета» участвует и его хореографическая труппа «Русские сезоны». Все это буйство музыки, танца и актерского блеска инкрустировано в простую, но весьма эффектную сценографию Павла Каплевича (он же художник по костюмам) – два крупных снопа сена, превращающиеся в казачьи хижины, плазменный экран, завалинка с костерком, ничего лишнего и – именно то, что нужно. Апофеоз спектакля – полное единение всех героев в дружбе, любви и согласии и настоящая ода величию России (но это уже фирменный знак всех программ театра «Русская песня»). В общем, после спектакля вы уйдете с чувством гордости за наши национальные традиции, нашу историю и песенную культуру.

Фото Ивана Кобякова предоставлены пресс-службой театра Бабкиной

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Театр в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2016, 22:42
Гость: Эх, чубчик мой, чуб волной-волной…

Нравится русская песня. Своей жизненностью, горем до слезы и искромётной радостью с перебором, зовущей в пляс, своим разнящимся многоголосием, открывающим глубину русской души. Жизнь прожить – не поле перейти, да, русская песня, как жизнь. – Вот она, вся в ней без остатка.
Но Бабкину не могу слушать – всегда возникает ощущение балаганной наигранности, потому что не от сердца кривлянье. А когда нет души, то пошлость правит. Именно так её и воспринимаю. А пошлость в Родном хуже ненависти вражьей.
Отсюда и «прожжёная… горем и страданием простая русская баба». – Уж чего нет, так точно прожжёной простоты. И не к Бабкиному двору простота.
Отсюда и «женщина-конь». – Вот так отчекрыжил! И не знаю, как её воспринимать, очевидно, в виде трактора.
Отсюда и «настоящие казаки.. – крутые самцы». Какой же узостью нужно обладать, чтобы казачество свести к похабству.
До сих пор не могу без слёз радости вспомнить. – Дочка и сын лето провели у родителей жены, в селе на Ставрополье, они тогда ещё в школу не ходили. Приехал забирать, а тёща и говорит: «А ну-ка спойте!» – И пошли выводить вдвоём разноголосие, да так здорово, так проникновенно. А тёща ещё и подначивает, мол, смотри – малой-то с переливом подтягивает.
Летел голубь, летел сизый со голубицею
Шёл удалый молодец, да, с красной девицею…
30.11.2016, 22:35
Гость: пенсионер

А это от Леонида Быкова, он был запевалой в строе солдат, проходящем в марше перед генералом (на мотив песни "По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд, чтобы с боем взять Приморье - Белой армии оплот") :
Аты-баты шли солдаты,
Аты-баты на войну,
Эх, нам бы кралю, нам бы кралю,
Нам бы кралю хоть одну!
30.11.2016, 22:32
Гость: Вообще-то, подобный материал следует подавать

на правах рекламы.
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.