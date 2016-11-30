Сергей Соседов: Надежда Бабкина устроила «Бабий бунт»

Театр «Русская песня» порадовал яркой премьерой – спектаклем по мотивам произведений Шолохова

«Бабий бунт»

Искрометная, праздничная, а главное, добрая постановка блестяще и очень своевременно контрастирует с многочисленными мрачными, апокалиптическими сюжетами, программами, фильмами и разными убогими «флешмобами», которыми изобилуют сейчас телевидение, кинематограф, интернет, да и вся наша повседневная жизнь. Я бы очень советовал посетить этот спектакль, так сказать, для прочистки мозгов, нервного успокоения и возвышения души.

…Действие пьесы происходит в 20-е годы прошлого века в далекой казачьей станице на Дону. Революционные обновления тогда коснулись и многовекового казачьего патриархального уклада. В село приезжает городская активистка Настя, председатель женсовета, и агитирует за равноправие полов. Она настраивает тамошних баб против мужиков, чтобы те не упивались своей властью, бравадой и превосходством. В результате вяжется причудливое, большей частью юморное, кружево из народного фольклора, песен, плясок, диалогов и бытовых зарисовок. Поставила «Бабий бунт» известный и одно время очень модный режиссер Нина Чусова. Спектакль идет в быстро вращающемся темпоритме, безо всяких пауз, длиннот и нудных монологов. Мизансцены сменяют одна другую моментально, стремительно, иногда напоминая яркий калейдоскоп, благодаря чему внимание зрителя не ослабевает.

«Бабий бунт»

Потрясающе натурально и с неподдельным вдохновением играют актеры, среди которых много и очень известных, приглашенных. Не в обиду женщинам-актрисам скажу, что, несмотря на содержание и общий пафос спектакля, мужчины-актеры их все же переиграли. Абсолютно неподражаемы и более чем убедительны были Николай Добрынин в роли председателя колхоза Степана, Иван Замотаев в образе Николки, Сергей Колесников в роли старого казака Захара, да и все прочие актеры эпизодов (среди них выделяются и солисты группы «После 11»). Сколько куража, удали! Нравы, быт и сам дух казачества были переданы ими очень достоверно, выпукло и художественно. А пели как! А как выделывали коленца! Настоящие казаки, крутые самцы.

«Бабий бунт»

Вероятно, ставка делалась и на прекрасную комедийную актрису Ольгу Волкову, чей талант гротескового перевоплощения, безусловно, восхищает, но в данном спектакле Волкова несколько теряется, поскольку у нее не слишком объемная роль (она играет Семеновну, жену Захара). Там почти нечего играть, и актриса по сути работает как коверный клоун. Ее роль абсолютно дивертисментна, ее выходы – просто комические вставки, а ведь такую удивительную актрису можно было задействовать гораздо более эффективно.

«Бабий бунт»

В шкуру своей героини Насти как будто весьма неплохо вжилась артистка Валентина Безух, но типажно она мало подходит под образ революционной комиссарши – из-за своей субтильности и худобы. Здесь нужна актриса, подобная Нине Руслановой или Зинаиде Славиной, такая женщина-конь. Но выбор на эту роль Валентины Безух, конечно, понятен: она, прежде всего, певица (кстати, театра «Русская песня»), а у ее Насти слишком много вокальных номеров, поэтому традиционная драматическая актриса здесь бы не справилась.

«Бабий бунт»

Зато в качестве таковой (и очень здорово!) выступила Надежда Бабкина. Ее Марфа (жена председателя) – это типичное воплощение русской казачки: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Все на месте: широкие бедра, плечи, властная грудь, гордая посадка головы и, конечно, грудной, глубокий голос. Самый пронзительный эпизод спектакля – это когда Марфа поет колыбельную своему внуку Миньке (Нахаленку). Бабкина поет здесь не как певица, народный кумир, а как прожженная горем и страданием простая русская баба, чей сын (отец Миньки) ушел служить к белым, а значит, должен быть предан анафеме. Исполняя песню (кстати, абсолютно вживую), с задыханиями и мольбой, Марфа словно успокаивает и свою душу.

«Бабий бунт»

В спектакле вообще много музыки – народных песен, популярных и не очень, профессионально и со вкусом аранжированных, есть и современные стилизации «под фольклор» – все в духе именно этого, бабкинского, а значит, музыкального, «руссконародного» театра. Это очень важно, поскольку при посещении спектакля необходимо понимать формат театра, то есть знать, куда и на что ты идешь. Почти все вокальные номера исполняются актерами вживую (причем поют все прекрасно), за исключением некоторых хоров (где, естественно, требуется подзвучка) и комической песни Ольги Волковой, которая исполняется актрисой под «плюс».

«Бабий бунт»

Очень колоритны, атмосферны и удалы хореографические номера, которые поставил знаменитый балетмейстер Николай Андросов. В спектакле наряду с балетным ансамблем театра Бабкиной «Живая планета» участвует и его хореографическая труппа «Русские сезоны». Все это буйство музыки, танца и актерского блеска инкрустировано в простую, но весьма эффектную сценографию Павла Каплевича (он же художник по костюмам) – два крупных снопа сена, превращающиеся в казачьи хижины, плазменный экран, завалинка с костерком, ничего лишнего и – именно то, что нужно. Апофеоз спектакля – полное единение всех героев в дружбе, любви и согласии и настоящая ода величию России (но это уже фирменный знак всех программ театра «Русская песня»). В общем, после спектакля вы уйдете с чувством гордости за наши национальные традиции, нашу историю и песенную культуру.

Фото Ивана Кобякова предоставлены пресс-службой театра Бабкиной