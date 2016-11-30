Гражданская Оборона «Так закалялась сталь» (переиздание)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Так закалялась сталь», Стиль: панк-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Девятый альбом «ГО» «Так закалялась сталь» входил в единый цикл вместе с дисками «Все идет по плану» и «Боевой стимул». Песни для пластинки Летов сочинял преимущественно во время вынужденных скитаний с Янкой Дягилевой по стране. Записывался материал тоже почти в походных условиях — урывками во время новогодних каникул в Омске, куда Летов вернулся на пару-тройку недель, чтобы попросту немного отдышаться.

Говоря об «общем скверном качестве звучания» альбома, Летов всё-таки несколько преувеличивал. Я прекрасно помню, с каким восторгом в году эдак 1993-м воспринимались «Солдатами не рождаются» с вгоняющим в транс гитарным соло, почти хардкоровые «Один день Ивана Денисовича» с «Об...ться и не жить», балладная «Колыбельная», которой так легко было убаюкать младшего брата. «В каждом доме» Летов планировал записывать с Янкой, но из-за конфликла с ней вынужден был работать в одиночку. Тем не менее, песня удалась, а фирменный урбанизм Дягилевой, скованный закрытыми пространствами, никуда не делся.

Полуакустическое звучание альбома позволяло обращать внимание на детали, хотя некоторые слова действительно оказалось расслышать трудно. Например, на той же в «В каждом доме» вместо «зала ютится в углу портрета» почему-то отчетливо слышалось «залает птица в углу портрета». Еще один экземпляр в коллекцию недослышек в коллекцию «недослышек» русского рока, которым замечательный тверской филолог Ольга Никитина посвятила статью «Почему разбитый Гектор Один, Или Введение в текстологию заблуждений».

В бонусах обнаруживаем альтернативные дубли таких программных вещей, как «Против», «Суицид», «Государство» и «Никто не хотел умирать». А «Все идет по плану» представлено в концертной версии 1989 года с «оборонского» выступления в МЭИ. Летовский возглас оттуда «голос громче в мониторы» тоже стал для многих источником вдохновения.

Оформление альбома поражает своим натурализмом. Напряжение немного разряжает снимок курганского фотографа Николая Ушакова, изображающий ломящихся за водку граждан в единственный в городе магазин, где продавали спиртное во времена антиалкогольной кампании. Для кого-то сталь закалялась и таким образом...