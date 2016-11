Песни Nirvana, Дэвида Боуи, R.E.M попали в зал славы «Грэмми»

Американская академия звукозаписи объявила наименования 25 треков, которые будут включены в Зал славы премии «Грэмми».

Как пишет Billboard, в перечень вошли композиции, написанные Nirvana, Дэвидом Боуи, Элвисом Пресли, The Jakson 5, R.E.M и других исполнителей

«Зал славы «Грэмми» представляет все жанры музыки, признавая разнообразие музыкального выражения. Мы с гордостью добавляем к нашему постоянно растущему каталогу самые запоминающиеся и вдохновляющие записи, которые являются неотъемлемой частью нашего музыкального наследия, социальной и культурной истории», - отметили представители академии звукозаписи.

В каталог Зала славы «Грэмми» могут попасть песни, с момента записи которых прошло не менее 25 лет. Полный список песен, внесенных в Зал славы «Грэмми» представлен ниже.

Arlo Guthrie - «The City of New Orleans»

The Beach Boys - «I Get Around»

Billie Holiday - «Lady Sings the Blues»

Blind Willie McTell - «Statesboro Blues»

Bonnie Raitt - «I Can't Make Your Love Me»

Cab Calloway And His Orchestra - «(Hep-Hep!) The Jumpin' Jive»

David Bowie - «Changes»

Deep Purple - «Smoke of the Water»

Dion - «The Wanderer»

Elvis Presley - «Jailhouse Rock»

The Everly Brothers - «Wake Up Little Susie»

Jackson 5 - «ABC»

Lalo Schifrin - «Mission-Impossible»

Lesley Gore - «You Don't Own Me»

Louis Armstrong And His Orchestra - «When the Saints Go Marching In»

Merle Haggard - «Okie From Muskogee»

Mills Brothers - «You Always Hurt the One You Love»

Mississippi John Hurt - «Stack O'Lee Blues»

N.W.A - «Straight Outta Compton»

Nirvana - «Smells Like Teen Spirit»

Prince - «Sign 'O' the Times»

R.E.M. - «Losing My Religion»

Rod Stewart - «Maggie May»

Sly & The Family Stone - «Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)»

Sonny & Cher - «I Got You Babe»