Владимир Жириновский осудил гонителей Дидье Маруани

Дидье Маруани, прилетевший в Москву заключать мировое соглашение по поводу плагиата в песне Филиппа Киркорова «Жестокая любовь», был задержан российской полицией, а потом отпущен

Событие вызвало большой резонанс. Его даже прокомментировал Владимир Жириновский. «Француз приезжает получать деньги, а мы его чуть ли не арестовываем. Ну зачем мы позорим страну? Ведь адвокат Киркорова знал, что это профанация, блеф. Ну и скажи французу, что это пранкеры, не приезжай. Что это не Киркоров вел с вами переговоры. Это недопустимо, и Киркорову должно быть стыдно, - заявил Life Владимир Жириновский.

Политик полагает, что российский артист должен был предупредить французского музыканта о готовящейся провокации. Ответственность за инцидент Жириновский возложил на Филиппа Киркорова, а больше всего на его адвоката - Александра Добровинского, который постоянно твердит о «вымогательстве» со стороны Маруани, хотя инициатором «компенсации» в 1 млн евро был не французский музыкант, а российские пранкеры-провокаторы.

Правда, информацию о том, что конфликт между Киркоровым и Маруани раздули пранкеры, подтверждают далеко не все источники. Юрист французского музыканта Дидье Маруани Игорь Трунов опроверг информацию о том, что от лица российского певца Филиппа Киркорова с Маруани поговорили пранкеры, сообщает «КП».

Филипп Киркоров. Фото с сайта kirkorov.ru

Напомним, что ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский рассказал, что именно пранкеры помогли задержать лидера группы Space и юриста. «Какие пранкеры? Киркоров в банке все подтвердил. Он передал 100 тысяч и сказал: «Я больше не нашел»», - заявил Трунов в интервью Legal.Report. Кроме того, н отметил, что французский музыкант собирается подавать иск на Киркорова в суд США. «Сейчас-то уж точно будем подавать в американский суд. По американским законам, Киркоров должен будет заплатить минимум 10 миллионов за плагиат», - приводит Интерфакс слова юриста.