Александр «Чача» Иванов и Голос Омерики «Теория заговора»

Новая совместная видеоработа мэтра отечественного панк-рока, лидера группы НАИВ, и коллектива «Голос Омерики» (сами себя музыканты предпочитают называть не группой, а панк-кабаре) является мощной и динамичной комедией о противостоянии двух сверхвлиятельных сил

Всем же интересно, как «пилят» Мир? И, главное, КТО?

Конспирология – актуальная тема сегодня, и именно её затронул Виктор Пелевин в своей новой книге, которая и послужила основой для этого произведения. Если вы знаете название свежего творения Виктора Олеговича, то догадаетесь, о каких двух «сильных и жирных» структурах идёт речь.

Александр «Чача» Иванов»: Теории заговора существовали всегда и будут существовать до тех пор, пока существует власть. Власть по своей природе, какой бы прозрачной она ни была, — тайна, и именно это всех так беспокоит.

Люди отчаянно ищут смысл существования и с массовой утратой веры в Бога в последние два столетия надеются, что пусть и негативный смысл у того, что происходит, всё-таки есть. Мы не ставили задачу исторической реконструкции, в клипе умышленно перемешаны приметы разных эпох.

Айфон и вилы — самые замечательные символы в этом кино. Дело ведь не в историческом соответствии, задача была продемонстрировать ущербность как «ватного», так и либерального дискурсов, что на мой взгляд вполне получилось. Отдельно хотелось бы сказать о работе с группой «Голос Омерики» - отличные ребята, прекрасные и очень трудоспособные музыканты. Невероятно, как они готовы целыми днями и ночами напролёт самоотверженно работать.