Маруани исключил возможность заключения мирового соглашения с Киркоровым

Лидер французский группы Space Дидье Маруани исключил возможность заключения мирового соглашения с российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает ТАСС.

По его словам, после случившегося инцидента в Москве, когда его и его адвоката задержали по заявлению о вымогательстве, никакой речи о мировом соглашении идти не может. «У него было время, чтобы все обдумать и принять то мировое соглашение, которое было согласовано. Но он и его адвокат повели себя как хулиганы. Теперь он должен заплатить, но уже по суду», - заявил Маруани.

Кроме того, Маруани и его юрист Игорь Трунов собираются привлечь Киркорова к ответственности за ложный донос о вымогательстве. По словам Трунова, он и его подопечный стали «жертвами преступной акции». Соответствующее заявление уже написано, добавил он.

В свою очередь лидер Space отметил бестактное поведение российских полицейских. В частности они не разрешали задержанным ни есть, ни выходить, ни связываться с близкими. «Мы надеемся, что прокуратура даст надлежащую правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, тем, кто допустил это безобразие, кто допустил подобное давление и правонарушение. Мы будем добиваться этого вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека», - заявил Трунов.

Маруани также отметил, что из его электронного почтового ящика пропали более 60 писем из переписки с Киркоровы. Однако, по его словам, он заранее переслал всю переписку менеджменту и юристам, так что несмотря на действия неизвестных злоумышленников, она полностью сохранена.

Маруани и Трунов были задержаны вечером 28 ноября в одном из отделений Сбербанка Москвы, где они собирались встретиться с Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении авторских прав. Спустя несколько часов проведенных в отделении полиции музыкант и его адвокат были отпущены с извинениями.

Предметом конфликта стала песня Киркорова «Жестокая любовь», которая по мнению Маруани является переработкой его композиции «Symphonic Space Dream». Согласно проведенной экспертизе, в песне «Жестокая любовь» заимствован 41% произведения Маруани, а припев совпадает на 71%.