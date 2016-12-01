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Маруани исключил возможность заключения мирового соглашения с Киркоровым

10:20 1.12.2016
Филипп Киркоров © KM.RU, Михаил Попов
Филипп Киркоров © KM.RU, Михаил Попов
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Лидер французский группы Space Дидье Маруани исключил возможность заключения мирового соглашения с российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает ТАСС.

По его словам, после случившегося инцидента в Москве, когда его и его адвоката задержали по заявлению о вымогательстве, никакой речи о мировом соглашении идти не может. «У него было время, чтобы все обдумать и принять то мировое соглашение, которое было согласовано. Но он и его адвокат повели себя как хулиганы. Теперь он должен заплатить, но уже по суду», - заявил Маруани.

Кроме того, Маруани и его юрист Игорь Трунов собираются привлечь Киркорова к ответственности за ложный донос о вымогательстве. По словам Трунова, он и его подопечный стали «жертвами преступной акции». Соответствующее заявление уже написано, добавил он.

В свою очередь лидер Space отметил бестактное поведение российских полицейских. В частности они не разрешали задержанным ни есть, ни выходить, ни связываться с близкими. «Мы надеемся, что прокуратура даст надлежащую правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, тем, кто допустил это безобразие, кто допустил подобное давление и правонарушение. Мы будем добиваться этого вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека», - заявил Трунов.

Маруани также отметил, что из его электронного почтового ящика пропали более 60 писем из переписки с Киркоровы. Однако, по его словам, он заранее переслал всю переписку менеджменту и юристам, так что несмотря на действия неизвестных злоумышленников, она полностью сохранена.

Маруани и Трунов были задержаны вечером 28 ноября в одном из отделений Сбербанка Москвы, где они собирались встретиться с Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении авторских прав. Спустя несколько часов проведенных в отделении полиции музыкант и его адвокат были отпущены с извинениями.

Предметом конфликта стала песня Киркорова «Жестокая любовь», которая по мнению Маруани является переработкой его композиции «Symphonic Space Dream». Согласно проведенной экспертизе, в песне «Жестокая любовь» заимствован 41% произведения Маруани, а припев совпадает на 71%.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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01.12.2016, 13:52
чукча

Наш шоу-биз как был бандитским так таким и остался.
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Ууууу шаман.
01.12.2016, 13:43
Ronald

Вы не совсем в курсе...Иск подан и к "аФФтарам" и к Филе...Филя песни купил и на них зарабатывал бабло в обороте...По поводу сроков - Вы тоже не совсем правы...Маруани крутил свои "космические" творения еще с середины 70-х, когда филек пешком под стол ходил...Ну, а драть - так драть...Песню Николаева "Фотография 9 на 12" успешно содрали шведы "Ace of bace"...Николаеев с ними полюбовно договорился...также полюбовно довогорился с румынами Бари Алибасов по "Фаине"...А филек - жмот и кидаловец...В американском суде его сильно обуют и в США больше не въедет..А там у него ХАТЫНКА...
01.12.2016, 12:15
Игорь

Не большой специалист в этой области, но несколько вопросов появилось сразу после того как поинтересовался подробностями.
Во-первых почему претензии к Киркорову, если везде сказано, что автор текста и музыки песни "Жестокая любовь" Олег Попков? И во-вторых как можно говорить "...является переработкой песни Symphonic space dream 1999 года", если пеня "Жестокая любовь" была исполнена Киркоровым в 1998 году?
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