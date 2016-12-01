Боб Дилан отказался от встречи нобелевских лауреатов с Обамой

Музыкант Боб Дилан отказался от участия во встрече президента США Барака Обамы с нобелевскими лауреатам, сообщает издание The Hill.

Встреча должна состояться сегодня, 30 ноября, в Белом доме. Дилан никак не обосновал свой отказ. По словам представителей администрации Обамы, певец однажды встречался с американским лидером и последний остался доволен встречей.

Дилан также официально объявил, что не сможет присутствовать на торжественной церемонии вручения Нобелевской премии. Музыкант сослался на насыщенный рабочий график и ранние договоренности, которые были достигнуты до того, как были объявлены лауреаты. Дилан выразил сожаление и отметил, что для него большая честь принять Нобелевскую премию.

В октябре Шведская академия присудила Дилану Нобелевскю премию по литературе «за создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».