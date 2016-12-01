]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Боб Дилан отказался от встречи нобелевских лауреатов с Обамой

15:33 1.12.2016
Боб Дилан. Фото с офстраницы певца в Facebook
Боб Дилан. Фото с офстраницы певца в Facebook
Материалы по теме:

Музыкант Боб Дилан отказался от участия во встрече президента США Барака Обамы с нобелевскими лауреатам, сообщает издание The Hill.

Встреча должна состояться сегодня, 30 ноября, в Белом доме. Дилан никак не обосновал свой отказ. По словам представителей администрации Обамы, певец однажды встречался с американским лидером и последний остался доволен встречей.

Дилан также официально объявил, что не сможет присутствовать на торжественной церемонии вручения Нобелевской премии. Музыкант сослался на насыщенный рабочий график и ранние договоренности, которые были достигнуты до того, как были объявлены лауреаты. Дилан выразил сожаление и отметил, что для него большая честь принять Нобелевскую премию.

В октябре Шведская академия присудила Дилану Нобелевскю премию по литературе «за создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Нобелевская премия и ее лауреаты
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.12.2016, 18:00
Юля с Бали

Как музыкант или поэт - этот Бобби Ди почти что НОЛЬ,но за такую позицию - УВАЖАТЬ его можно.Молодец.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.