«Черный Обелиск» почтил на «Ария-фесте» Корнея Чуковского и Жана Сагадеева

Традиционный «Ария-фест» состоялся в московском клубе Stadium Live 26 ноября

«Ария-фест» © KM.RU, Евгений Стукалин

На регулярной основе этот форум для всех любителей тяжелой музыки проводится с 2010 года. С каждым разом размах всё грандиознее, но в 2016-м «Ария» побила все рекорды, организовав целых два именных фестиваля. Летнее мероприятие в Зеленом театре прошло без проволочек, а вот со Stadium Live возникли некоторые проблемы из-за внезапно закрывшейся летом площадки. В итоге всё вернулось на круги своя, но ноябрьский «Ария-фест» сократился с двух дней до одного.

«Корsика» © KM.RU, Евгений Стукалин

Открывала фестиваль российская группа «Корsика», которой пришлось играть перед совсем малочисленной публикой, поскольку двери «Стадиума» открылись всего лишь за несколько минут до начала сета. К сложившейся ситуации музыканты отнеслись с юмором, сразу же определив дальнейший план действий: «Мы будем играть, а вы будете входить!». Первая же песня «Взрывая тишину» с лейтмотивом «мы здесь» выглядела своеобразным алаверды всем попавшим внутрь. Байкерский гимн «Сотни миль на закат» «корсиканцам» помог сыграть колоритный гитарист Денис, которого музыканты уважительно представили как «большого во всех отношениях человека». Сводный хор «Стадиума» помог «Корsике» достойно завершить свой сет, и вокалист Олег Михайлов назидательно произнес на прощание: «Вам самим-то понравилось? Вот что значит, когда сам поешь — рекомендую!».

«Черный Обелиск» © KM.RU, Евгений Стукалин

Эстафету оперативно перенял «Черный Обелиск», отметивший на «Ария-фесте» 30-летие на бис. Как обычно, группа отыграла слаженно, забойно и без лишних соплей. «Ну че, орем, давайте!», - лаконично задал публике настрой вокалист Митяй и понеслась: «Сверху вниз», «Марш революции», «Стой и смотри». Видимо, часть аудитории уже хорошо успела усвоить концертную логику «Обелиска», потому что после выкриков из зала про «Краденое Солнце», Митяй действительно исполнил искомую песню, посвятив ее Корнею Чуковскому. Сакраментальная «Рок-стар» послужила прологом для песен безвременно ушедших музыкантов. «Гуляй-поле» адресовали ее же автору Жану Сагадееву (напомним, что в нынешнем составе коллектива играет басист «Э.С.Т.» Данила Захаренков), а «Я остаюсь» Анатолия Крупнова стала достойным финальным аккордом мощного сета «ЧО».

Almanac © KM.RU, Евгений Стукалин

Настал черед заморских гостей. Открытием для многих стал проект Almanac недавно покинувшего RAGE гитариста Виктора Смольского. В любом альманахе всего и понемногу, вот и дебютанты предложили удивительную смесь треша, пауэра, прога, хэви, харда, симфо-рока. Как правило, соединить эти разнокалиберные элементы во что-либо удобоваримое довольно проблематично, но нашим героям это удалось. Грузно, грозно, торжественно и эбедительно — вот такие эпитеты сами напрашивались для характеристики Almanac.

Almanac © KM.RU, Евгений Стукалин

Впечатления о самой музыки довершали гренадерского вида вокалистка и вокалист. Обычно участники дуэтов либо дополняют друг друга, либо работают на контрасте, а тут пара выступала единым фронтом и буквально заражала зрителей своим неиссякающим энтузиазмом. Фронтмен Almanac поразил зрителей знанием русского языка. «Я хочу вас слышать, громче!» - ревел он. Смольский даже пошутил, что к своему следующему визиту в Москву его бойцы в совершенстве освоят наш язык. Кстати, в скором времени он пообещал прибыть в Россию с полноценной программой, а пока Almanac сыграл как свои песни, таки и наследие RAGE, завершив программу нереально красивой «Empty Hollow».

Almanac © KM.RU, Евгений Стукалин

Ретроспективную команду Dirkschneider посетители «Ария-феста» ждали с нетерпением. Во-первых, старину Удо у нас всегда принимают на ура. Во-вторых, на сей раз его сет был целиком и полностью составлен из золотого наследия Accept. В-третьих, с Удо сейчас играет наш соотечественник Андрей Смирнов, которому босс великодушно ответ роль конферансье. «Мы сыграем вам много классных песен, которые знает каждый уважающий себя меломан», - заявил Смирнов между «Living for Tonite» и «London Leatherboys». Не обошлось и без баллады «Winterdreams», крайне уместной в этот снежный день.

Almanac © KM.RU, Евгений Стукалин

Старые поклонники Accept натурально бились в экстазе. Словно подзаряжаясь от них энергией, старина Удо Диркшнайдер с невероятной для его комплекции прытью делал перемещался по сцене и демонстрировал неисчерпаемость своих вокальных данных. На «Metal Heart» группа разыграла целое представление: пока музыканты, симметрично удалялись по разные стороны сцены за кулисы, Андрей Смирнов сыграл вариации на бетховенской «К Элизе». К финальной «Burning» он добавил блюзовую импровизацию, которая отлично подготовила публику к величественному эпилогу - «My Way» в исполнении Фрэнка Синатры.

«Ария» © KM.RU, Евгений Стукалин

Хедлайнер «Ария» представила своеобразный отчет по следам собственных концертов, сыгранных в минувшем году. Костяк сета, понятное дело, составляли песни из альбома-юбиляра «Кровь за Кровь» - в частности, «Антихрист», который звучал в последнее время далеко не во всех городах тура. Перед ним вокалист Михаил Житняков пообещал нагнать побольше мистики и с этой задачей справился блестяще. Настоящим подарком стала и не так часто звучащая на выступлениях «Арии» «Бои без правил». Получилось достойное завершение юбилейного года, а после короткой передышки группа приступит к подготовке концерта «Классическая Ария», запланированного на 27 апреля в «Крокус Сити Холле».