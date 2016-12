Iamthemorning «Lighthouse»

Исполнитель: Iamthemorning, Название: «Lighthouse», Стиль: пост-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

У российских музыкантов с раскруткой за границей традиционно не складывается. Замечено, что они либо оказываются на гребне волны лишь на краткое время — как «Парк Горького» или «ТаТу» - либо работают на сугубо нишевую аудиторию. Питерский дуэт Iamthemorning относится ко второй категории.

У них контракт с лейблом Kscope, работавший с такими проектами, как Anathema, Anekdoten, Engineers, Lunatic Soul, No-Man, Nosound, Porcupine Tree, Richard Barbieri, Стивен Уилсон. Причем сами музыканты признают, что здесь сыграл свою роль случай, ибо если бы у вокалистки Марьяны Сёмкиной не было акцента или он звучал бы по-другому, то удача, скорее всего, ребятам бы не улыбнулась.

Третий альбом «Lighthouse» писался в России, однако над звуком Глеб колядин и Марьяна Сёмкина поработали изрядно. Часть партий была зафиксирована на «Мосфильме», студия которого славится своей высокой планкой качества. В результате появился мягкий обволакивающий сауннд, который придется по душе витающим в облаках романтикам. Исключение составляет лишь инструментал «Harmony», в котором можно уловить отголоски энергичной психоделии 70-х

Стихия воды властвует здесь безраздельно. В этом отношении работа близка к концептуальному мини-альбому инди-певицы Киры Лао «Вода», но у нее был явный уклон в мифологию и психологию, а Iamthemorning представляют нам максимально полное раскрытие излюбленного символа. Первый трек «I Came Before the Water (pt. I)» исчезает стремительно, как вода сквозь пальцы, текучая субстанция становится метафорой стремительно удаляющегося от нас прошлого в «Too Many Years». «Clear Clearer» дарует очищение, а «Chalk and Coal» сначала бурлит, как полноводный источник, но потом начинает рассыпаться студеными ледышками.

Проводить музыкальные параллели «Lighthouse» лучше и не начинать, Стравинский и Рахманинов, прогрессив и пост-рок, уж не говоря о Porcupine Tree и Riverside, музыканты которых участвовали в записи. Некой константой является лишь эльфийский вокал Марьяны, отсылающий к сказкам братьев Гримм и эстетике прерафаэлитов. Песни альбома нстолько универсальны и неприметны, что, при желании, ими можно заполнить любую лакуну в мировой культуре. И этим они тоже похожи на воду!