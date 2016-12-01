Названы самые высокооплачиваемые музыканты мира
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии журнала Forbes.
По данным издания, годовой доход артистки составил 170 миллионов долларов. Второе место заняли музыканты британского бойз-бэнда One Direction, заработавшие 110 миллионов долларов. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых музыкантов мира Адель с доходом в размере 80,5 миллионов долларов.
В первую десятку также попали Мадонна, Рианна, Гарт Брукс, AC/DC, The Rolling Stones, Келвин Харрис, Пи Дидди. Ранее Тейлор Свифт возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая знаменитость моложе 30 лет.