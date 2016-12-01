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Названы самые высокооплачиваемые музыканты мира

14:15 1.12.2016
Тейлор Свифт. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Тейлор Свифт. Фото с офстраницы певицы в Facebook
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Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира по версии журнала Forbes.

По данным издания, годовой доход артистки составил 170 миллионов долларов. Второе место заняли музыканты британского бойз-бэнда One Direction, заработавшие 110 миллионов долларов. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых музыкантов мира Адель с доходом в размере 80,5 миллионов долларов.

В первую десятку также попали Мадонна, Рианна, Гарт Брукс, AC/DC, The Rolling Stones, Келвин Харрис, Пи Дидди. Ранее Тейлор Свифт возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая знаменитость моложе 30 лет.

Темы: Forbes, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Рейтинги
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Комментарии читателей
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01.12.2016, 17:09
Керм

Не слышал ни одной песни этой Тейлор. Кто это?

А впрочем, уже даже не интересно. Эти американские "типа звезды" зажигают теми же методами что и впаривают людям их американские телефоны. Никто не понимает зачем, но готовы отдавать последнюю зарплату. Сплошной психо-маркетинг.
01.12.2016, 16:48
Пурга

Как до Пекина задом наперёд им до великого Ролдугина!!!!!
01.12.2016, 16:46
Слава**

Они точно так же могут сказать про наших"королей и королев","принцев и принцесс". Ах да,ещё "императрицу " забыл.
Все комментарии (5)
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