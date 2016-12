Группе Duran Duran отказали в возвращении прав на ранние песни

Знаменитая британская поп-группа Duran Duran проиграла судебную тяжбу о возвращении прав на ряд своих хитов.

Как сообщает BBC News, судебное слушание проходило в Высоком суде Лондона. Duran Duran требовали приостановить действие соглашения с американской компанией Gloucester Place Music Ltd, которая входит в медиахолдинг EMI Music Publishing. Согласно оспариваемому соглашению, Gloucester Place Music Ltd получила права на три первые альбомы коллектива: «Duran Duran» (1981), «Rio» (1982), «Seven and the Ragged Tiger» (1983), а также на саундтрек к фильму «Вид на убийство».

Музыканты группы апеллировали к американскому законодательству, согласно которому автор может вернуть себе права на произведение через 35 лет с момента его выхода. Однако адвокаты компании настаивали на том, что в данном случае должно применяться английское законодательство, которое не предусматривает подобной процедуры восстановления прав. В результате суд встал на сторону ответчиков.

Издание отмечает, что данное судебное решение создало прецедент и может оказать влияние на практику правоприменения в отношении других исполнителей из Великобритании, у которых заключены контракты с американскими звукозаписывающими компаниями.