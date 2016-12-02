]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Сестры Толмачевы хотят поехать на «Евровидение» в третий раз

11:33 2.12.2016
Сестры Толмачевы. Фото Albin Olsson с сайта wikipedia.org
Сестры Толмачевы. Фото Albin Olsson с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Российские певицы Анастасия и Мария Толмачевы планируют еще раз попытать счастья на песенном конкурсе «Евровидение», пишет ТАСС.

Девушки-близнецы 10 лет назад одержали победу на детском конкурсе «Евровидение» с песней «Весенний джаз». В 2014 году они уже представляли Россию на основном конкурсе, однако заняли седьмое место в общем зачете.

По словам артисток, они хотят принять участие в «Евровидении» еще раз и на этот раз одержать победу. Речь идет о конкурсе, который пройдет в 2018 году. Певицы уже заручились поддержкой Филиппа Киркорова, который готовил их к конкурсу в 2014 году.

«Филипп пообещал, что мы поедем в третий раз на «Евровидение», что даст нам возможность реабилитироваться», - отметили они.

Сейчас сестры Толмачевы учатся в Белгородском институте культуры по специальности «Продюсирование и режиссура». Кроме того они открыли в Курске «Мастерскую эстрадного искусства» для детей, а также записывают новые песни и активно гастролируют.

Темы: Евровидение, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.