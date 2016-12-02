Сестры Толмачевы хотят поехать на «Евровидение» в третий раз

Российские певицы Анастасия и Мария Толмачевы планируют еще раз попытать счастья на песенном конкурсе «Евровидение», пишет ТАСС.

Девушки-близнецы 10 лет назад одержали победу на детском конкурсе «Евровидение» с песней «Весенний джаз». В 2014 году они уже представляли Россию на основном конкурсе, однако заняли седьмое место в общем зачете.

По словам артисток, они хотят принять участие в «Евровидении» еще раз и на этот раз одержать победу. Речь идет о конкурсе, который пройдет в 2018 году. Певицы уже заручились поддержкой Филиппа Киркорова, который готовил их к конкурсу в 2014 году.

«Филипп пообещал, что мы поедем в третий раз на «Евровидение», что даст нам возможность реабилитироваться», - отметили они.

Сейчас сестры Толмачевы учатся в Белгородском институте культуры по специальности «Продюсирование и режиссура». Кроме того они открыли в Курске «Мастерскую эстрадного искусства» для детей, а также записывают новые песни и активно гастролируют.