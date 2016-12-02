Джин-тоник «Нетакой»

Исполнитель: Джин-тоник, Название: «Нетакой», Стиль: софт-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Участь приятных во всех отношениях софт-роковых московских команд почему-то незавидна. Зачастую они перебиваются случайными заработками, играя в совсем небольших клубах, а их карьера — это череда взлетов и падений. «Високосный год» и «Иван-Кайф» явно получили меньше, чем заслуживали. «Несчастный случай» далеко не во все времена мог собрать «Крокус». Валерий Сюткин процентов на 70 составляет свои концерты из хитов «Браво», хотя у него и своих собственных полно.

Вот и климовская группа «Джин-тоник» выпустила уже пятый альбом, но кто слушал четыре предыдущих? Судя по предисловию к релизу, кардинально поменяла состав, но этого тоже почти никто не заметил. А между тем, песни-то у них отличные! Чего стоит сентиментальный «Оранжевый акробат» - лирическая баллада о клоуне, который веселит людей своими эскападами и нарядами, а в обыденной жизни сер, как мышь. Или трогательное признание в любви «Селфи», изложенное языком современных деловых переговоров, интернет-переписок и модных журналов. Но как еще достучаться до сердца роковой красавицы, для которой все эти солярии, парикмахерские и фитнесы — дом родной?

«Джин-тоник» похожи на всех с сразу, но удивительным образом этот факт не раздражает слушателя. Чаще всего приходит на ум «УмаТурман», а также уже упомянутые «Несчастный случай» и Валерий Сюткин. Обладая изрядным чувством юмора, «тоники» решили не бежать от сравнений, а напротив, усилить на них акцент. В результате Кортнев на пальбоме исполняет песню-побратим «Простых чисел» «Сварщик», Сюткин льет елей расчетливой любви в «Селци», а Евгений Маргулис иронизирует над ностальгическими переживаниями в «Старперской». Когда еще будет повод оказаться в такой хорошей компании?

К сожалению, не всё получилось одинаково гладко. Несколько обескураживает финальный трек «Звукорежиссер», словесная прелюдия к которому оказывается намного интереснее самой песни. Не до конца ясны происхождение и смысл припанкованного бонуса «Санкт-Ленинград», который зачем-то исполняет группа «АЗОН». Но всё это дает ощущение недосказанности, которое побуждает переслушать диск по второму кругу.