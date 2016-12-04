«Евровидение-2017» предложили перенести из Киева в Москву

Оргкомитет музыкального конкурса "Евровидение" рассматривает Москву как возможное место проведения конкурса в 2017 году из-за проблем украинских властей с организацией мероприятия. Об этом сообщил немецкий журнал Bild со ссылкой на источники в оргкомитете конкурса.

В качестве причин подобных обсуждений называются проблемы украинской стороны с финансированием мероприятия, сообщает ТАСС. Отмечается, что для Украины это было бы вдвойне неприятно, так как страна получила право на проведение конкурса после исполнения на предыдущем "Евровидении" в Швеции певицей Джамалой песни "1944", которую многие посчитали антироссийской.

Председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила изданию: "Существует реальная угроза того, что мероприятие может пройти в другой стране. Для нас это было бы катастрофой".

В конце ноября исполняющий обязанности главы Национальной телекомпании Украины Александр Харебин рассказал о том, что Европейский вещательный союз (ЕВС) пригрозил Киеву лишить его возможности провести песенный конкурс "Евровидение-2017". Среди причин Харебин назвал бюрократию, несовершенство законодательных актов и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к конкурсу.