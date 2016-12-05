Украине не до «Евровидения», но она найдет деньги

«Евровидение» потребует расходов в размере 25 млн евро, и такая сумма на данный момент неподъемна для украинского бюджета

В связи с организационными проблемами музыкальный конкурс «Евровидение» могут провести не на Украине, а в России, пишет немецкая пресса. О том, что украинские власти сильно отстают от графика подготовки, известно давно. Эксперты отмечают, что проведение фестиваля песни требует вполне реальных денег, и, учитывая имиджевые потери, Украина вряд ли откажется от «Евровидения» в 2017 году. Правда, на фоне ощутимого падения уровня жизни конкурс будет больше напоминать не европейскую «перемогу», а пир во время чумы.

Слухи о переносе конкурса

Накануне немецкий таблоид Bild сообщил о возможном переносе проведения музыкального песенного конкурса «Евровидение-2017» с Украины в Россию. По данным неназванного источника издания, возможно, мероприятие будет проведено в Москве.

Благодаря третьему месту на конкурсе в этом году представителя России Сергея Лазарева и гостевому участию второго призера Австралии в случае отказа Украины от финала-2017 право проводить его автоматически переходит к России.

Для Москвы с точки зрения инфраструктуры абсолютно реально провести данный конкурс. Тот же спортивный комплекс «Олимпийский» способен принять 30 тысяч зрителей. К тому же опыт проведения подобных мероприятий у него имеется достаточный. Именно там после победы Димы Билана в 2008 году состоялось «Евровидение-2009». Отметим, соответствующая инфраструктура есть и в других российских городах, в частности, в Казани и в Сочи. К тому же третья столица России в 2014 году принимала аналогичный конкурс тюркских народов, в котором принимала участие в том числе и Украина. Другое дело, что самые вместительные объекты в обоих городах – стадионы «Фишт» и «Казань-арена» – задействованы в Кубке конфедераций, который должен пройти в июне – июле 2017 года.

Никакой катастрофы не будет

Как рассказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований, политолог Михаил Погребинский, доверять немецкому изданию в данном случае целиком все-таки не стоит.

«Действительно, сообщение вызвало некую панику. Даже наши политики начали высказываться на эту тему. В частности, включая такого «гиганта интеллекта», как председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко. Она сказала, что это будет катастрофой и т. д.», – сказал политолог.

«На самом деле, я считаю, любой разумный человек на Украине понимает, что никакой катастрофы не будет, раз нет денег ни на пенсии, ни на платежки эти сумасшедшие. И вот на этом фоне придется проводить «Евровидение»», – добавил спикер.

Погребинский согласен с распространенной точкой зрения, что это будет пир во время чумы. Потому что в стране кризис и идет война. К тому же ситуация в высших эшелонах власти может поменяться в любой момент.

Главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев считает, что отказ от «Евровидения» может стать национальным позором для Украины.

«Можно сказать, не так важен сам факт проведения «Евровидения», сколько скандал, который может возникнуть, если страна от него откажется», – заявил он.

Реакция на публикацию немецкого издания есть и в России. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что перенос музыкального конкурса «Евровидение» из Киева в Москву подтвердил бы сомнения в дееспособности Украины как государства.

«Перенос «Евровидения» из Киева в Москву подтвердил бы сомнения в дееспособности Украины как государства, у кого финансы вот уже два года поют романсы», – написал Пушков в своем Twitter.

Кроме того, в конце ноября Пушков назвал возможное лишение «Евровидения» сильным ударом по Киеву.

Финансовый вопрос

Немаловажную роль, а возможно, и ключевую, здесь играет экономическая составляющая. Именно по причине отсутствия должного финансирования и организации Украина может лишиться права проведения конкурса. Как пишет РИА Новости, «Евровидение» потребует расходов в размере 25 млн евро, и такая сумма на данный момент является неподъемной для украинского бюджета. Для сравнения, в 2009 году России конкурс обошелся в 24 млн евро, или 42 млн долларов, не считая спонсорских средств.

На Украине финансовый аспект конкурса уже привел к отставке генерального директора Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. Заявление об увольнении он подал в связи с несогласием по поводу решения правительства перенаправить значительную часть бюджета «Общественного телевидения», создаваемого им уже два года, на проведение «Евровидения».

Главным активом НТКУ является «Первый украинский канал». Как посчитал сам Аласания, из выделенных 1,2 млрд гривен каналу останется около 200 млн гривен (около 8 млн долларов). «Власть, ты серьезно? На перестройку 32 устаревших морально, физически и технически предприятий? С нулем на производство программ и средней зарплатой в 2300 гривен с того остатка? И после этого говорить стране и миру, что мы строим «Общественное»?» – возмутился он после своего увольнения в интервью изданию «Украинская правда».

Михаил Погребинский считает, что Украина, скорее всего, найдет средства на проведение конкурса. Дело в том, что есть люди, которые воспримут это как символическое поражение страны.

«Для этих людей отказ встанет в один ряд со многими другими проблемами, в частности победой Трампа, пророссийских президентов в Молдавии и Болгарии, прочего, прочего, прочего», – отметил политолог.

И все же Погребинский уверен, что Украине лучше от «Евровидения» отказаться.

«Это нужно делать не из-за того, что не хватает денег, а просто потому, что стране не до этого. Но от наших идиотов разумного поведения не дождешься, и, я думаю, они найдут деньги, может, от Сороса или еще кого-то, и проведут «Евровидение»», – отметил спикер.

Он, правда, заявил и о положительном моменте. По его мнению, проведение такого мероприятия, к которому приковано внимание миллионов телезрителей, тем более если его соответствующе подать, очень даже важно для страны.

Между тем, пока в высоких кабинетах решают, быть или не быть «Евровидению» на Украине в 2017 году, в Запорожье, Николаеве, Мариуполе, Одессе и Харькове украинцы поют советские песни. Как отмечает также немецкая пресса, участники акций таким образом «выступают за мир между русскими и украинцами, а также против войны и принудительной украинизации».

Автор: Руслан Давлетшин