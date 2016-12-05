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Организаторы «Евровидения» опровергли слухи о переносе конкурса в Москву

10:23 5.12.2016
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Организаторы популярного песенного конкурса «Евровидение», Европейский вещательный союз, опровергли информацию о возможном переносе шоу из Киева в Москву.

Как заявили представители Европейского вещательного союза изданию Deutsche Welle, таких планов у них нет. Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщил о том, что организаторы «Евровидения» начали вести переговоры о переносе конкурса из Киева. В качестве возможного нового места проведения мероприятия называлась Москва.

Причиной назывались проблемы Украины с финансированием «Евровидения-2017». Однако издание оговаривало, что начавшиеся переговоры не означают автоматического переноса конкурса в другую страну.

Отметим, что слухи о возможном переносе «Евровидения-2017» из Украины в Россию появляются с завидной регулярностью. Причиной является то, что украинская сторона работает над подготовкой конкурса очень медленно и неоднократно киевские власти говорили о проблемах с финансированием мероприятия. Однако каждый раз данная информация опровергалась организаторами европейского песенного конкурса.

Украина будет принимать «Евровидение» уже второй раз. Конкурс пройдет с 9 по 13 мая в Киеве. Для российской стороны конкурс обещает быть одним из самых напряженных, так как украинские власти неоднократно заявляли, что несмотря на конкурс, они не пропустят на территорию страны артистов, которые фигурируют в их «черном» списке. Ранее украинская артистка Анастасия Приходько, в свое время выступавшая на «Евровидении» от России, предложила организовать для российской делегации конвой, который будет везде сопровождать россиян во время проведения конкурса. 

Темы: Украина, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 13:53
сторож Аполинарий

Попса голимая, фанера и отстой , я твоя зайка Семёныч...
05.12.2016, 13:23
Кац

Это было бы слишком жестоко. Москве своих уродов девать некуда, так ещё со всей Европы собирать...
05.12.2016, 12:28
Татьяна Алексеевна

Конкурс называется ЕВРОВИДЕНИЕ.А мы тут причем? Мы-Россия.У нас свое ВИДЕНИЕ.
После БОРОДАТОЙ Кончиты я этот конкурс вообще ни за что не считаю...
Все комментарии (6)
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