Маруани обратился к Путину с просьбой разобраться в конфликте с Киркоровым

Лидер французской группы Space Дидье Маруани и его адвокат Игорь Трунов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в действиях полиции, задержавших их в Москве на минувшей неделе, пишет «Национальная Служба Новостей» (НСН) со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар.

По ее словам они будут добиваться возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников полиции, которые осуществляли задержание Маруани и Трунова, так как полицейские допустили ряд нарушений. «Их задержали без протокола о задержании, без каких-либо процессуальных документов, удерживали более восьми часов, хотя больше трех часов нельзя без составления протокола. У них изъяли все мобильные средства связи, у Трунова было наше общее досье, которое составляет адвокатскую тайну, которое находится сейчас в МВД в следственном управлении. Кроме того композитор Олег Попков в одном из интервью сказал адвокату противной стороны, что ему дали ознакомится с документами, что категорически недопустимо», - заявила Айвар.

Также лидер Space и его адвокат написали заявление на имя прокурора России Юрия Чайки. Айвар отметила, что в конфликт вмешалась консульская служба Франции.

Маруани и Трунов были задержаны в Москве в одном из отделений Сбербанка 29 ноября по обвинению в вымогательстве. Сами задержанные говорили, что они приехали подписывать мировое соглашение с Киркоровым, который якобы согласился выплатить Маруани 1 миллион евро за неправомерное использование его музыки.

Конфликт между Маруани и Киркоровым разгорелся из-за композиции последнего «Жестокая любовь», автором музыки для которой выступил композитор Олег Попков. Экспертиза, проведенная по просьбе Маруани, показала существенное заимствование в песне Киркорова музыкального материала из трека «Symphonic Space Dream» авторства Маруани.