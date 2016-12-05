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Маруани обратился к Путину с просьбой разобраться в конфликте с Киркоровым

14:23 5.12.2016
Филипп Киркоров © KM.RU
Филипп Киркоров © KM.RU
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Лидер французской группы Space Дидье Маруани и его адвокат Игорь Трунов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в действиях полиции, задержавших их в Москве на минувшей неделе, пишет «Национальная Служба Новостей» (НСН) со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар.

По ее словам они будут добиваться возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников полиции, которые осуществляли задержание Маруани и Трунова, так как полицейские допустили ряд нарушений. «Их задержали без протокола о задержании, без каких-либо процессуальных документов, удерживали более восьми часов, хотя больше трех часов нельзя без составления протокола. У них изъяли все мобильные средства связи, у Трунова было наше общее досье, которое составляет адвокатскую тайну, которое находится сейчас в МВД в следственном управлении. Кроме того композитор Олег Попков в одном из интервью сказал адвокату противной стороны, что ему дали ознакомится с документами, что категорически недопустимо», - заявила Айвар.

Также лидер Space и его адвокат написали заявление на имя прокурора России Юрия Чайки. Айвар отметила, что в конфликт вмешалась консульская служба Франции.

Маруани и Трунов были задержаны в Москве в одном из отделений Сбербанка 29 ноября по обвинению в вымогательстве. Сами задержанные говорили, что они приехали подписывать мировое соглашение с Киркоровым, который якобы согласился выплатить Маруани 1 миллион евро за неправомерное использование его музыки.

Конфликт между Маруани и Киркоровым разгорелся из-за композиции последнего «Жестокая любовь», автором музыки для которой выступил композитор Олег Попков. Экспертиза, проведенная по просьбе Маруани, показала существенное заимствование в песне Киркорова музыкального материала из трека «Symphonic Space Dream» авторства Маруани.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 17:13
Александр

А куда еще обращаться, как не в УФМС во главе с Путиным?
05.12.2016, 16:41
грек

Ага, Путину остаётся занятся регистрацией ещё и расторжение брака.
05.12.2016, 16:30
охренеть!

кто то у нас в стране чтото вообще решает?ну там полиция или суд.....или всем в очередь вставать по этому адресу?
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