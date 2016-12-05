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Британский писатель предрек «Любэ» получение Нобелевской премии

11:10 5.12.2016
Николай Расторгуев © KM.RU, Михаил Попов
Николай Расторгуев © KM.RU, Михаил Попов
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Знаменитый британский писатель Джулиан Барнс поделился своим мнением о выборе Шведской академией лауреата Нобелевской премии по литературе.

В интервью РИА Новостям он рассказал, что в следующем году премию могут получить, к примеру, The Rolling Stones или даже российская группа «Любэ». По его словам, премия вручается не за художественную литературу, а за литературу в целом.

«Что касается Боба Дилана… Он хорош, и может быть в следующий раз премию вручат группе The Rolling Stones или Monkeys, или группе, о которой вы говорили - «Любэ». Решения Нобелевского комитета всегда были несколько эксцентричными», - сказал он.

Барнс также напомнил, что в 1953 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Уинстон Черчилль.

Джулиан Барнс - английский писатель, эссеист, литературный критик, один из видных представителей литературы постмодернизма. Лауреат Букеровской премии (2011).

В 2016 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал знаменитый американский исполнитель Боб Дилан «за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции». 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Литература в мире, Нобелевская премия и ее лауреаты
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