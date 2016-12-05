Лидер «ЧайФа» отказался вспоминать о нелицеприятных эпизодах прошлого

Презентация двухтомной истории екатеринбургского рока Дмитрия Карасюка состоялась в ЦДХ в рамках книжной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction

Дмитрий Карасюк — известный уральский журналист. В середине 80-х он был активным участником свердловского фан-клуба Beatles, благодаря чему имел доступ к ценнейшим архивным материалам, связанных с роком. Писал статьи для издания «Свердловское рок-обозрение», которые с высоты прожитых лет теперь считает плохими. Надолго отошел от журналистики в 1992 году, но решил вернуться к ней две года назад. Серьезным стимулом послужило огромное количество присланных ему раритетных записей, которые требовали срочной оцифровки и каталогизации.

Специально для книги Карасюк взял большое количество пространных интервью у основных деятелей свердловского рок-движения. Не отказал ему в этом практически никто, но со многими пришлось, по разным, причинам, тяжеловато. Например,самоуглубленного поэта Вадима Кукушкина, несколько песен на стихи которого исполняет «ЧайФ», автор четыре часа не мог как следует разговорить и вывести на нужные темы. Лидер «ЧайФа» Владимир Шахрин наотрез отказался вспоминать о некоторых нелицеприятных эпизодах прошлого, ссылаясь на плохую память. А вот с Дмитрием Умецким из «Наутилуса Помпилиуса» было тяжело связаться чисто технически, поскольку в последние годы он проживает в болгарском Бургасе. Но уж когда все-таки до музыканта достучаться удалось, получилось прекрасное интервью.

Один из томов издания носит название «История Свердловского рока. 1961–1991 : От «Эльмашевских битлов» до «Смысловых Галлюцинаций». Сейчас в это сложно поверить, но первые рок-группы в Свердловске действительно начали появляться в начале 60-х. Поначалу это были всевозможные джаз-комбо, но уже в середине 60-х появились полноценные рок-коллективы с авторским репертуаром. В 1981 году в ДК Автомобилистов (ныне — Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга) был организован грандиозный рок-фестиваль. Но уже в период 1983-1985 года в Свердловске не было сыграно ни одного концерта неформальной музыки. Правда, вскоре гонения на рок постепенно сошли на нет, а запреты носили скорее формальный характер. Показателен такой пример: литовка (официальное разрешение на публичное исполнение) текста песни «Агаты Кристи» «Герои» содержала всего одну строчку «герои, герои, кругом одни герои», хотя в оригинале, разумеется, композиция была намного длиннее.

О состоянии дел в свердловском роке 80-х интересно рассказал присутствовавший на пресс-конференции саксофонист «Наутилуса Помпилиуса» Алексей Могилевский. В 1983 году барабанщик группы «Трек» разослал по ведущим советским изданиям на рецензирование бобину с альбомом коллектива. Поскольку сделано это было в формате наложенного платежа, корреспонденту «Комсомольской Правды» Юрию Филинову пришлось раскошеливаться на почте на 4 рубля. Разгневанный журналист написал у себя в газете под псевдонимом Ф. Юрьев разгромную рецензию на альбом, не забыв упомянуть и о напарсно потраченных деньгах. Лучшей рекламы в те времена сложно было придумать, поскольку меломаны со всего СССР сразу после упомянутой публикации завалили Димова просьбами прислать запись, выказывая готовность отдать за нее 4 рубля.

Что касается Могилевского, то после распада «галифешого состава» «Наутилуса» он сосредоточился на собственном проекте «Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетели». В 1989 году вышла виниловая пластинка этой группы «Клетка для маленьких», а до этого у «Ассоциации» было два магнитоальбома - «Деревня Угол» и «Калейдоскопия». Несмотря на предисловие к винилу, написанное самим Александром Градским, не все оценили по достоинству новую работу Могилевского и Ко. Однажды во время репетиции к нему пришел суровый фанат и вручил пластинку автору, сопроводив сей акт уничижительным отзывом о записи. Могилевский был так расстроен, что не смог в тот день продолжать репетицию.

После окончательного распада «Наутилуса» Могилевский устроился работать на екатеринбургское радио «Пилот», программным директором которого был Михаил Симаков из «Апрельского марша». От саксофониста требовалось записывать пять гастрольных баек в неделю, которые в авторском исполнении затем шли в эфир. Сейчас эти бесценные свидетельства очевидца будут собраны в увесистом томе Могилевского «Гастрольная live Наутилуса». Деньги на это собираются путем народного акционирования на платформе Planeta.ru.

На презентации книги Дмитрия Карасюка в ЦДХ выступил также писатель и музыкант Антон Касимов. В рамках собственного проекта Zimbra он исполнил два медитативных психоделических кавера — на песню «Мальчик-Зима» «Нау» и «Открытие» «ЧайФа». Причем, эрудит Карасюк тут же напомнил, что буквально в октябре «Мальчику-Зиме» исполнилось ровно 30 лет. Также Касимов немного рассказал о своей книге «Малахитовые гитары», написанной в соавторстве с Дмитрием Мелких и посвященной новой генерации екатеринбурнгского рока.

Рецензии на книги Дмитрия Карасюка, Антона Касимова и Дмитрия Мелких читайте в скором времени на мультипортале KM.RU.

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