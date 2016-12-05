Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», 8 декабря, «16 Тонн»

Тво­рчест­во мо­сковс­кого му­зы­ка­нта Але­ксанд­ра Ф. Скляра имеет мно­же­ство граней, но проис­текает из одного ис­точ­ника — русс­кая пе­сня

Але­ксандр начал со­чи­нять еще во время учебы в МГИМО, пе­сни того периода («Сигаре­тный блюз», «Колыбель­ная для Люсьен») позд­нее во­шли в му­зы­каль­ный репе­рту­ар «Ва-Банка». В ко­нце 70-х вме­сте с Василием Шумовым он орга­ни­зовал гру­ппу «777». После отъезда Скляра в Севе­рную Корею гру­ппа была переиме­но­вана в «Центр». Дипло­ма­тиче­ской деятель­но­сти в Пхеньяне и Моск­ве А. Ф. Скляр по­святил 5 лет. Все это время он продо­лжал писать пе­сни («Арге­нтина», «Ночь по­сле лета», «Гагула», «Леди Даннеман», «Эрома­нго»).

Вер­нув­шись в Моск­ву в ра­нге атташе, А. Ф. Скляр по­ки­нул ди­пло­ма­тию и ушел в рок-н-ролль­ную деятель­ность. В 1986-м году он со­брал гру­ппу «Ва-Банкъ». Набирая обо­ро­ты, за нес­коль­ко лет гру­ппа объездила с кон­цер­тами всю Россию и Европу. «Ва-Банкъ» стал пе­рвым в истории ро­ссийс­кой рок-му­зы­ки не­профе­сси­ональ­ным кол­лек­тивом, кто за­пи­сал и выпу­стил за гра­ни­цей альбом. Это была плас­тин­ка «Va-Bank», выше­дшая в 1988 году в Фин­лян­дии на фи­рме Pola­rvox OY.

Изначаль­но в со­став «Ва-Банка» вхо­ди­ли А. Ф. Скляр, Егор Никонов, Але­ксей Никитин, Але­ксандр Маликов, худо­жник Дядя Вова Род­зян­ко и звукоопе­ра­тор Роберт Редникин. Впос­лед­ствии в гру­ппе играли Михаил Кассиров, Алик Изма­ги­лов, Денис Бурим, Сергей Левитин, а та­кже Андрей Белизов и Але­ксандр Бело­но­сов, ко­то­рые ра­бо­тают в гру­ппе и по сей день. В ра­зные годы для со­вмест­ных за­пи­сей при­вле­ка­лись многие другие му­зы­ка­нты.

За 30-лет своей истории «Ва-Банкъ» пе­ре­жил много ра­зных периодов. Ранний «Ва-Банкъ» до сих пор вы­зы­вает споры отно­си­тель­но жа­нровой принад­леж­но­сти, его на­зы­вают па­нковс­ким, тя­же­лым и пря­мо­линейно ро­ко­вым, но од­ноз­на­чных опре­де­лений нет. Прек­рас­ным при­ме­ром того периода служит альбом 1989 года «Жизнь на ко­ле­сах».

В се­ре­дине 90-х в му­зы­ке «Ва-Банка» стали прояв­ляться че­рты мо­сковс­кого фольк­лора и нача­лся совер­шен­но новый период в истории груп­пы. На А. Ф. Скляра особе­нное влияние оказал дуэт «Боцман и Бро­дя­га», ко­то­рый они орга­ни­зовали с Гариком Сука­че­вым, — альбом «Я ми­ло­го узнаю по похо­дке» вышел в 95-м. С этого вре­ме­ни все соль­ные ра­бо­ты му­зы­ка­нта вы­хо­дили в соав­то­рстве с поэтом и ге­рме­ти­че­ским фи­ло­софом Евгением Голо­ви­ным, автором пе­сни «Эльдо­ра­до», — «Цыганс­кий рок-н-ролл», «По нап­рав­лению к та­нго», «Ведьмы и сте­рвы», «ДендиДиана». Неожида­нное для пу­блики обращение А. Ф. Скляра к тво­рчест­ву Але­ксанд­ра Вертинс­кого в 2000 году вы­ли­лось в ко­нцерт­ные выс­туп­ления сна­ча­ла с Ириной Богушевс­кой, затем с Глебом Самойловым и в ко­нце ко­нцов пе­ре­ро­сло в соль­ную прог­рам­му песен Вертинс­кого и студийный альбом «Русс­кое солн­це» в 2012 году.

Деятель­ность «Ва-Банка» при этом не остана­вли­ва­лась. Альбомы вы­хо­дили, кон­цер­ты шли. Одним из самых необы­чных выпу­сков «Ва-Банка» того периода стал альбом «Нижняя тунд­ра» 99-го года. Это была со­вмест­ная ра­бо­та с Виктором Пеле­ви­ным, на­пи­са­вшим свой расс­каз специаль­но для этого проекта. Отголо­ски этой ра­бо­ты до сих пор слы­шны в тво­рчест­ве А. Ф. Скляра: в 2011 году вышел соль­ный альбом му­зы­ка­нта «Вася-Совесть», а в 2013-м «Слово и дело. Любимые пе­сни Васи-Совесть».

В се­ре­дине 90-х А. Ф. Скляр вы­ступил как инициатор и идейный вдо­хно­ви­тель му­зы­каль­ного фе­сти­ва­ля и мощного мо­ло­де­жного дви­же­ния «Учитесь плавать», и это стало отдель­ной бо­льшой историей в его жи­зни. В 2001 году гру­ппа «Ва-Банкъ» отме­ти­ла 15-летие альбомом «Босиком на Луне». В 2005 году вышел диск «Игроки и шпионы», а затем кол­лек­тив за­пи­сал ко­нцерт­ную аку­стиче­скую прог­рам­му «20-я зима без элект­ри­че­ства».

В 2008-м А. Ф. Скляр рас­пус­тил «Ва-Банкъ» и объединил под своим именем все три нап­рав­ления своей ра­бо­ты. Музыкант за­пи­сывал «Песни мо­ря­ков» в двух ча­стях, про­ра­батывал му­зы­каль­ный образ Васи-Совесть… И вот, неожида­нно, в январе 2016, по­сле 10-ле­тнего пе­ре­рыва было объявлено о вы­хо­де альбома под ма­ркой «АФ Скляр/Ва-Банкъ»! Альбом «Ястреб» приурочен к 30-ле­тнему юбилею груп­пы. В этом альбоме в словах и ме­ло­диях стра­нным образом уживается все многооб­разие тем и му­зы­каль­ных инте­ре­сов пос­лед­них 30 лет тво­рчест­ва А. Ф. Скляра и его груп­пы.

Сейчас у А. Ф. Скляра две не­за­висимых от рок-тра­ди­ции соль­ных линии. Прог­рам­ма песен Але­ксанд­ра Вертинс­кого «Русс­кое солн­це» и пе­сни Леонида Уте­со­ва «Спа­си­бо, серд­це!» с «Тро­мбон-шоу» Максима Пига­но­ва.