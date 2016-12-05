Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», 8 декабря, «16 Тонн»
Александр начал сочинять еще во время учебы в МГИМО, песни того периода («Сигаретный блюз», «Колыбельная для Люсьен») позднее вошли в музыкальный репертуар «Ва-Банка». В конце 70-х вместе с Василием Шумовым он организовал группу «777». После отъезда Скляра в Северную Корею группа была переименована в «Центр». Дипломатической деятельности в Пхеньяне и Москве А. Ф. Скляр посвятил 5 лет. Все это время он продолжал писать песни («Аргентина», «Ночь после лета», «Гагула», «Леди Даннеман», «Эроманго»).
Вернувшись в Москву в ранге атташе, А. Ф. Скляр покинул дипломатию и ушел в рок-н-ролльную деятельность. В 1986-м году он собрал группу «Ва-Банкъ». Набирая обороты, за несколько лет группа объездила с концертами всю Россию и Европу. «Ва-Банкъ» стал первым в истории российской рок-музыки непрофессиональным коллективом, кто записал и выпустил за границей альбом. Это была пластинка «Va-Bank», вышедшая в 1988 году в Финляндии на фирме Polarvox OY.
Изначально в состав «Ва-Банка» входили А. Ф. Скляр, Егор Никонов, Алексей Никитин, Александр Маликов, художник Дядя Вова Родзянко и звукооператор Роберт Редникин. Впоследствии в группе играли Михаил Кассиров, Алик Измагилов, Денис Бурим, Сергей Левитин, а также Андрей Белизов и Александр Белоносов, которые работают в группе и по сей день. В разные годы для совместных записей привлекались многие другие музыканты.
За 30-лет своей истории «Ва-Банкъ» пережил много разных периодов. Ранний «Ва-Банкъ» до сих пор вызывает споры относительно жанровой принадлежности, его называют панковским, тяжелым и прямолинейно роковым, но однозначных определений нет. Прекрасным примером того периода служит альбом 1989 года «Жизнь на колесах».
В середине 90-х в музыке «Ва-Банка» стали проявляться черты московского фольклора и начался совершенно новый период в истории группы. На А. Ф. Скляра особенное влияние оказал дуэт «Боцман и Бродяга», который они организовали с Гариком Сукачевым, — альбом «Я милого узнаю по походке» вышел в 95-м. С этого времени все сольные работы музыканта выходили в соавторстве с поэтом и герметическим философом Евгением Головиным, автором песни «Эльдорадо», — «Цыганский рок-н-ролл», «По направлению к танго», «Ведьмы и стервы», «ДендиДиана». Неожиданное для публики обращение А. Ф. Скляра к творчеству Александра Вертинского в 2000 году вылилось в концертные выступления сначала с Ириной Богушевской, затем с Глебом Самойловым и в конце концов переросло в сольную программу песен Вертинского и студийный альбом «Русское солнце» в 2012 году.
Деятельность «Ва-Банка» при этом не останавливалась. Альбомы выходили, концерты шли. Одним из самых необычных выпусков «Ва-Банка» того периода стал альбом «Нижняя тундра» 99-го года. Это была совместная работа с Виктором Пелевиным, написавшим свой рассказ специально для этого проекта. Отголоски этой работы до сих пор слышны в творчестве А. Ф. Скляра: в 2011 году вышел сольный альбом музыканта «Вася-Совесть», а в 2013-м «Слово и дело. Любимые песни Васи-Совесть».
В середине 90-х А. Ф. Скляр выступил как инициатор и идейный вдохновитель музыкального фестиваля и мощного молодежного движения «Учитесь плавать», и это стало отдельной большой историей в его жизни. В 2001 году группа «Ва-Банкъ» отметила 15-летие альбомом «Босиком на Луне». В 2005 году вышел диск «Игроки и шпионы», а затем коллектив записал концертную акустическую программу «20-я зима без электричества».
В 2008-м А. Ф. Скляр распустил «Ва-Банкъ» и объединил под своим именем все три направления своей работы. Музыкант записывал «Песни моряков» в двух частях, прорабатывал музыкальный образ Васи-Совесть… И вот, неожиданно, в январе 2016, после 10-летнего перерыва было объявлено о выходе альбома под маркой «АФ Скляр/Ва-Банкъ»! Альбом «Ястреб» приурочен к 30-летнему юбилею группы. В этом альбоме в словах и мелодиях странным образом уживается все многообразие тем и музыкальных интересов последних 30 лет творчества А. Ф. Скляра и его группы.
Сейчас у А. Ф. Скляра две независимых от рок-традиции сольных линии. Программа песен Александра Вертинского «Русское солнце» и песни Леонида Утесова «Спасибо, сердце!» с «Тромбон-шоу» Максима Пиганова.