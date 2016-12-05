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Гарик Сукачев и «Бригада С», 9 декабря, «Крокус Сити Холл»

17:29 5.12.2016
Гарик Сукачев © KM.RU, Кирилл Зыков
Гарик Сукачев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Долгожданные и единственные концерты Гарика Сукачева и воссоединившейся «Бригада С», при участии Сергея Галанина и Сергея Воронова!

Лидер легендарного коллектива, официально прекратившего свое существование в 1993 году, периодически собирает группу для концертной деятельности. Так, в прошлом году группа была воссоздана для двух концертов, посвященных 30-летию Московской рок-лаборатории.
В ее состав, помимо Гарика Сукачева, вошли бас-гитарист Сергей Галанин, гитарист Сергей Воронов, духовики Максим Лихачев и Евгений Коротков, а также бессменный член коллектива 'Неприкасаемые' гитарист Дмитрий Варшавчик.

Не пропустите концерт, который войдет в историю!

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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