Гарик Сукачев и «Бригада С», 9 декабря, «Крокус Сити Холл»

Долгожданные и единственные концерты Гарика Сукачева и воссоединившейся «Бригада С», при участии Сергея Галанина и Сергея Воронова!

Лидер легендарного коллектива, официально прекратившего свое существование в 1993 году, периодически собирает группу для концертной деятельности. Так, в прошлом году группа была воссоздана для двух концертов, посвященных 30-летию Московской рок-лаборатории.

В ее состав, помимо Гарика Сукачева, вошли бас-гитарист Сергей Галанин, гитарист Сергей Воронов, духовики Максим Лихачев и Евгений Коротков, а также бессменный член коллектива 'Неприкасаемые' гитарист Дмитрий Варшавчик.

Не пропустите концерт, который войдет в историю!