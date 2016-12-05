«СерьГа», 10 декабря, КЦ Любови Орловой (Звенигород)

«СерьГа» с ходу заняла место в элите русского рока: свой первый концерт группа отыграла в жанре «разведка боем» — в компании именитых «Алисы» и «Чайфа»

Во время концерта Сергей Галанин представит свои лучшие песни последних лет. «Хоровод», «Дверь на замке», «Время готовить костер» и другие, знакомые слушателям по радиоротациям и видеоклипам. Естественно концерт не обойдется и без любимых хитов группы за все 20 лет своего существования, включая и старые «Бригадирские».

Продолжительность концерта — 1 час 40 минут — 2 часа (по усмотрению исполнителя). Начало в 19.00.