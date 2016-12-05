НОМ и Николай Копейкин «50 копеек»

Исполнитель: НОМ и Николай Копейкин, Название: «50 копеек», Стиль: стеб-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Питерский художник Николай Копейкин познакомился с группой «НОМ» в 1998-м, а в постоянный состав коллектива вошел 12 лет назад. Поклонникам команды он запомнился по участию в фантасмагорических концертных «НОМовских» постановок. Гораздо менее Копейкин известен как автор и соавтор песен, хотя сочиняет он постоянно — причем и музыку, и слова.

Желая восполнить этот пробел, коллеги по «НОМу» решили ему сделать своеобразный подарок к 50-летию, собрав на одном диске его песни, сделанные для группы, и качественно их издав. Слишком уж заманчивой получилась концепция: мало того, что фамилия Копейкина идеально соотносится с его карикатурными персонажами, так еще диск в виде полтинника смотрится весьма презентабельно. Да и фразу о том, что Николай вставил в наследие «НОМа» свои 50 копеек, можно всячески обыгрывать.

Творческий метод Николая Копейкина хорошо прослеживается по его картинам, репродукции которых опубликованы в пухлом буклете. Автор достаточно точно подмечает разные бытовые неустройства и беспощадно их высмеивает. На его картинах можно встретить вусмерть «упоровшегося» поросенка Нах-Наха, недалеких сВинхедов, обнаженных голубых одноклассников, сидящих на палубе корабля, невозмутимого гопника, смолящего папиросу даже на сноуборде.

А в «Автомире» не менее неприятные персонажи предаются типично мужским порокам в гараже и довольно агрессивно встречают предложения что-то поменять в своей жизни. Кстати, эта песня представлена в обновленном варианте — где эксцентричные партии Ивана Туриста исполняет сам автор — более размеренно и устало. Это хорошая иллюстрация к тезису Копейкина о том, что лень искоренить в человеке труднее всего.

Как ни странно, Копейкин тяготеет к эпосу. В буклете обнаруживаем беспощадную битву Снеговиков и Углевиков, многоуровневую зарисовку из жизни насекомых, монументальную картину «Война миров» где присутствуют многие персонажи массовой культуры — от Мойдодыра и Чебурашки до Смешариков и Человека-Паука. Рассматривать такие творения не менее увлекательно, нежели погружаться в исторические комиксы Ильи Глазунова.

Примерно то же и в песнях. Оратория «Гнидой не будь» предлагает всеобъемлющий рецепт избавления от вредных привычек. Медитативная «Скотина» описывает появление на свет в святочных декорациях очередного морального урода. Продолжает и завершает эту тему записанный специально для этого альбома «Марш надежды», вскрывающий потребительское отношение большинства людей к Богу.

Николай Копейкин многолик и непредсказуем. Кто бы мог подумать, что этот суровый пересмешник еще в школьные годы писал вариации на тему «Балаганчика» Александра Блока! Речь идет о песне «Черный гном», входившей в самый странный релиз «НОМа» «Альбом реального искусства», сделанный на стыке музыки, поэзии ОБЭРИУтов и театра абсурда. Хочется надеется, что диск «50 копеек» простимулирует в дальнейшем Копейкина и на выпуск сольных альбомов.