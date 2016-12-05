Легенды Ретро FM. 10 декабря СК Олимпийский

Первый и единственный фестиваль, объединяющий звёзд сразу трёх десятилетий, вновь собирает друзей!

10 декабря Ретро FM приглашает на незабываемую встречу с настоящими кумирами 70х, 80х и 90х ! Всех зрителей, которые соберутся в «Олимпийском», ждут российские и зарубежные суперзвёзды!

ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM – одно из самых масштабных и самых популярных постановочных шоу в России. Именно этот фестиваль воссоединил культовые европейские группы - DSCHINGHIS KHAN, ARABESQUE, SECRET SERVICE, ACE OF BASE, YAKI-DA. Приятно вспомнить, что их возвращение на сцену после долгих лет молчания произошло именно в России, на ЛЕГЕНДАХ РЕТРО FM! Фестиваль возродил также и многие российские музыкальные проекты.

Год за годом ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM собирают аншлаг в «Олимпийском», а премьеру телеверсии на Первом канале смотрят десятки миллионов зрителей во всём мире! ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM - это шоу на уровне мировых стандартов, оригинальные декорации и яркие незабываемые спецэффекты. А ещё это праздничная новогодняя атмосфера, встречи друзей и одноклассников, любимые песни, объединяющие несколько поколений!

На «ЛЕГЕНДАХ РЕТРО FM 2016» в Москве выступят долгожданные и давно не выходившие на сцену фестиваля звёзды - ARMY OF LOVERS, ДМИТРИЙ МАЛИКОВ, SAMANTHA FOX, ТАНЯ БУЛАНОВА, ERUPTION (Precious Wilson), ИГОРЬ КОРНЕЛЮК, AFRIC SIMONE, ВЕРАСЫ, ARABESQUE, САМОЦВЕТЫ и другие легенды. Как ни удивительно, многие популярнейшие артисты в этом году появятся с сольным выступлением на супершоу Ретро FM в первый раз. Среди них - автор всенародных хитов, композитор и певец ИГОРЬ НИКОЛАЕВ, знаменитые гости из 80х F. R. DAVID и МИХАИЛ МУРОМОВ, а также целое созвездие поп-кумиров 90х - ЛАРИСА ЧЕРНИКОВА, «БОЖЬЯ КОРОВКА» и НАТАЛИ. Ведущими фестиваля по традиции станут звёзды отечественного кино и телевидения ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА и ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН.

Двенадцатые по счёту «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» будут настоящим парадом ярких постановочных номеров и самых современных концертных технологий. Поклонники фестиваля увидят шоу на уровне мировых стандартов и смогут совершить настоящее путешествие во времени. И конечно, прямо на концерте можно будет, по традиции, начать отмечать Новый год - потому что и повод хороший, и дата подходящая, и атмосфера - лучше не придумаешь!

Теперь главное - не пропустить праздник золотых хитов Ретро FM в «Олимпийском», который состоится уже совсем скоро, 10 декабря. Собирайте тёплую компанию, зовите старых друзей, приходите всей семьёй, приглашайте одноклассников и коллег - ведь такое можно увидеть только раз в году! Первый и единственный музыкальный фестиваль, объединяющий все поколения, ждёт вас!