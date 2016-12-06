Патти Смит исполнит песню Дилана на вручении Нобелевских премий

Американская певица и поэтесса Патти Смит выступит на церемонии вручения Нобелевской премии, сообщили в Шведской академии.

Патти Смит исполнит песню Боба Дилана «A Hard Rain’s A-Gonna Fall». Как уже сообщалось ранее сам Дилан на церемонии не появится. Однако музыкант отправил свою речь Шведской академии, которая будет зачитана на мероприятии.

Представители академии отметили, что во время церемонии место Дилана будет оставаться пустым, никто его представлять не будет.

В октябре Шведская академия присудила Дилану Нобелевскю премию по литературе «за создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Ожидается, что традиционную лекцию лауреата Дилан прочтет весной 2017 года во время своих гастролей в Швеции.