]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Зара получила звание «Артист ЮНЕСКО во имя мира»

10:09 6.12.2016
Зара. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Зара. Фото с офстраницы певицы в Facebook

Российская певица Зара получила звание «Артист ЮНЕСКО во имя мира» от Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Как сообщает ТАСС, награждение состоялось в парижской штаб-квартире ООН. Зара была удостоена данной награды в знак «признания ее приверженности образованию детей и взрослых с ограниченными возможностями, а также идеалам и целям Организации».

Зара постоянный участник различных благотворительных проектов, артистка активно помогает слепым и слабовидящим детям. На протяжении 6 лет она является ведущей участницей ежегодного благотворительного фестиваля «Белая трость», который призван оказывать помощь детям и взрослым с нарушениями зрения.

Звание ЮНЕСКО «Артист во имя мира» было учреждено в 1995 году. Оно вручается деятелям искусств, которые поставили свое влияние, популярность и авторитет на службу программам ЮНЕСКО. Лауреатами данной премии были такие артистки, как Селин Дион и Ширли Бэсси.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Персоны и события в мире поп-музыки, Организация объединенных наций (ООН), ЮНЕСКО
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.