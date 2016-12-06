Российская певица Зара получила звание «Артист ЮНЕСКО во имя мира» от Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Как сообщает ТАСС, награждение состоялось в парижской штаб-квартире ООН. Зара была удостоена данной награды в знак «признания ее приверженности образованию детей и взрослых с ограниченными возможностями, а также идеалам и целям Организации».

Зара постоянный участник различных благотворительных проектов, артистка активно помогает слепым и слабовидящим детям. На протяжении 6 лет она является ведущей участницей ежегодного благотворительного фестиваля «Белая трость», который призван оказывать помощь детям и взрослым с нарушениями зрения.

Звание ЮНЕСКО «Артист во имя мира» было учреждено в 1995 году. Оно вручается деятелям искусств, которые поставили свое влияние, популярность и авторитет на службу программам ЮНЕСКО. Лауреатами данной премии были такие артистки, как Селин Дион и Ширли Бэсси.