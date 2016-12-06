Александр Леонтьев («Северный Флот»): «Андрей Князев нас за собой вести не смог бы никогда»

В последнее время участились медийные атаки на группу «Северный Флот»

До последнего времени музыканты коллектива хранили молчание и публично старались не высказывать свою позицию на этот счет. И лишь мультипорталу KM.RU лидер «Северного Флота» Александр Леонтьев дал подробнейшее интервью в котором сформулировал ясные и четкие ответы на все обвинения коллег.

Александр Леонтьев. Фото Андрея Луковникова

KM.RU: Хотелось бы прояснить ситуацию и получить информацию из первых уст. В 2013-м умер Михаил Горшенев. Со стороны всё полюбовно разрешилось: образовалась группа «Северный Флот», Андрей Князев продолжил дело, начатое в группе «КняZz». «Северный Флот» никогда не делал упора на материале «Короля и Шута», да и на афишах, в отличие от многих, заслуги своего предшествующего проекта вы не педалировали. Так в чем же по-твоему изначально крылась червоточина в отношениях с бывшими коллегами?

- Замечу, что разошлись мы всё-таки не полюбовно. Ситуация осложняется тем, что все эти выяснения отношений начались задолго до Мишкиной смерти. То, что случилось дальше – это всего лишь логическое продолжение. Вопрос о запрете на исполнение песен «Короля и Шута» поднимался еще при жизни Горшка, и «Северный Флот» здесь совершенно ни при чем. И мне потом странно было читать интервью с Андреем, где он говорил, что был против того, чтобы мы оставались «Королем и Шутом», исполняя эти песни. Во-первых, мы совершенно не собирались его об этом спрашивать, потому как из группы он ушел, и не очень красиво, еще в 2011 году. Во-вторых, мы практически сразу после смерти Михи объявили о создании группы «Северный Флот». Была ситуация, когда вопрос о названии «Король и Шут» решали Андрей и Михаил еще при жизни последнего. Помню момент, когда Горшок пришел на репетицию и сказал: «Уфф, мы с Андреем договорились, что название «Король и Шут» остается за мной, а Андрюха забирает себе нарисованный им в свое время логотип – шута с руками». Это я говорю со слов Михи. До этого он ходил, психовал и говорил: «Да ладно, пусть кто хочет, забирает название «Король и Шут», назовемся хоть «Г…но», я Горшок, мы всё равно будем собирать залы». Ему всё было понятно, нам тоже и мы на эту тему так немножко шутили. Потом они с Князем, вроде как, договорились. Слово «бренд» тогда даже не всплывало, речь шла просто о ситуации с названием «Король и Шут». Потом Мишка умирает, и вся эта тема начинает муссироваться. Хотя мы тогда совершенно четко помня о том, что Мишка договорился товарный знак «Король и Шут» оформить на себя, мы Ольге Горшеневой спустя короткий срок после похорон об этом сообщили. Мы ей объяснили, что прощальный тур прощальным туром, с этого мы ей отчисляем подъемные деньги. Я ей лично сказал: как у нас там дальше пойдут дела, я не знаю, но на материал «Короля и Шута» мы ставку не делаем, хотя что-то, конечно, будем играть, и она с этого будет иметь отчисления. С первых концертов мы ей полностью перечисляли Мишину долю, а потом у нас финансы начали петь такие романсы, что мы смогли ей помогать только какими-то большими концертами раз в год. Деньги предназначались дочке Михи. На эту тему сейчас тоже пошли какие-то спекуляции в Интернете, нелепые и мерзкие, типа, маму Михину, Татьяну Ивановну, обманули – маме денег не дали. Начнем с того, что жена – есть жена. Я помню, как относился к ней Мишка, она вела всю семейную кассу. Все Мишкины деньги попадали к ней, это была его воля. Естественно, завещание он нам не оставлял. Мы сделали всё так, как это было при его жизни, отдавали деньги Ольге, и ее дело, как она ими распоряжалась. Один раз я ей только позвонил с тура, кажется, из Мурманска, и предложил передать какие-то деньги Мишкиной маме, когда в Интернете поднялся совсем уж мерзкий кипиш тех, кто привык считать бабло в чужих карманах. Кроме того, дочка осталась без отца, а у мамы, слава Богу, еще остался сын. Леша Горшенев нормально помогает матери, я это знаю. Потому что, когда возникают какие-то вопросы, мы с ним встречаемся и обсуждаем.

KM.RU: В итоге товарный знак «Король и Шут» Горшок на себя так и не зарегистрировал?

- Ситуация буквально следующая: на себя его Мишка зарегистрировать не успел, хотя сказал нам, что договоренность такая с Андреем была. Вряд ли он нас на этот счет обманывал – зачем? Потому уже после его смерти где-то через полгода мы случайно узнали, что не просто Андрей Князев, а почему-то его ООО, где кроме него состоят еще два человека – его директор и басист. Они реально подали такую заявку, Ольга, естественно, была взбешена. А мы ей сказали сразу: забирай себе бренд – это твое дело. Права на атрибутику «Короля и Шута» тоже все у тебя – нам ни копейки от этого не надо. Я могу всех заверить, что мы ей действительно так сказали сразу же. Магазин «Продавец Кошмаров», который у нас был, и который одно время раскручивала девушка Якова Цвиркунова, мы тоже отдали ей. Муссируется также, кто был лидером «Короля и Шута». Для нас был лидером Мишка, поэтому все остались с ним и шли за ним. Конечно, Андрюха был очень значимой частью коллектива, я никогда этого не отрицал, никак это в негативном ключе не комментировал. Всю жизнь я в интервью говорил, что Андрюха поэт, творец, всё здорово, но лидер есть лидер. Миха в «Короле и Шуте» рулил, Миха определял ситуацию, мы это знаем и всегда будем об этом говорить – как бы нас кто ни опровергал. Давайте будем говорить прямо: люди пытались украсть бренд. И когда я запостил об этом информацию в соцсетях, они буквально через неделю уже договорились с Ольгой Горшеневой и выступают с ней заодно. Ну, хорошо, я, собственно, этого и добивался.

KM.RU: А почему в итоге не состоялась регистрация товарного знака «Короля и Шута» Андреем Князевым?

- Потому что Ольга об этом узнала. Причем, насколько я понимаю, узнала об этом случайно и подала заявку тоже от себя как вдова Михаила Горшенева.

KM.RU: И сейчас это на Ольгу зарегистрировано или в процессе?

- Сейчас я без понятия. С Ольгой мы общаемся крайне редко, у каждого свои дела. Но тогда получилось так, что она тоже подала заявку, и это дело притормозилось. Судя по тому, после моего поста о том, как это было, люди встрепенулись, попытались договориться с Ольгой полюбовно и, видимо, в итоге товарный знак они как-то между собой полюбовно поделят. Хотя среди Мишкиных наследников и его мама, и брат Лешка. Пока ситуация крайне странная. Обвинять нас, что мы, якобы, пытались украсть название «Король и Шут», вообще абсурдно. Тем более, людям, которые пытались это сделать сами. Особенно с учетом того, что мы Ольге сразу отдали вообще всё ,включая действующий интернет-магазин, без притязаний с нашей стороны. И когда она подала заявку на регистрацию против заявки этих людей, мы ее заверили, что если будет суд, то мы туда придем и расскажем всё, как было.

«Северный Флот»

KM.RU: На раннем этапе «Северный Флот» исполнял на концертах буквально пару-тройку песен, к созданию которых приложил руку Андрей Князев («Мертвый Анархист», «Исповедь вампира», «Инквизитор»). Тем не менее, была ли какая-то джентльменская договоренность с ним на этот счет?

- На ранних концертах их было больше, чем пара-тройка. Сейчас, по нашему собственному желанию, это так. Дело в том, что мы изначально написали Андрею письмо. Поскольку отношения уже тогда у нас с ним были натянутые, они с Мишкой еще при его жизни чего-то делили и ругались, мы совершенно формально попросили его согласия на исполнение десяти песен «Короля и Шута». При этом мы подчеркнули, что на концертах они будут ротироваться и взаимозаменяться, и за один концерт будет звучать не более 3-4 таких вещей. Особенно, на первых порах, когда своего материала было мало. Мы просто честно написали: Андрей, нам нужно жить, нужно творить, но пока мы не можем себе позволить играть много своего материала, у нас его попросту нет. Более того, в то же самое время я позвонил Лешке Горшеневу и объяснил, что в первом альбоме «Кукрыниксов» была моя песня «Солдатская печаль», никогда в жизни я на нее не претендовал, но на первых порах ты не будешь против, если мы поиграем ее в числе других моих вещей того периода? Лешка сказал: «Не вопрос, хочешь – бери и мои играй». Что касается Князева, то он ответил довольно высокопарно, что он нам запрещает эти песни играть. Мы посмеялись, потому что письмо было абсолютно формальное и касались небольшого пула песен «Короля и Шута», которые были не просто мной и парнями аранжированы, а частично мной же инициированы. Не могу сказать, что я их написал полностью, но, в частности, я там писал риффаки, Мишка под это дело пел, и мы это на репетиции разбирали. Где-то я указан, как соавтор, например. Где-то — нет Но все песни «Короля и Шута», написанные в пониженном строю, инициированы мной. Мишка просто такого строя не знал. Перечисленные тобой песни мы, по возможности, играем и сейчас, просто понимая, что одного нежелания Андрея мало. Это не официальный запрет. Мотивация-то его понятна, так как это ООО было изначально организовано с целью захвата определенного рынка: дескать, пока «Король и Шут» будет в театре, давайте мы сейчас замутим свой «Король и Шут» – «с блэкджеком и шлюхами». По факту так оно и было. Этого не говорилось напрямую, но это подразумевалось. Поэтому отношения между Андреем и Михаилом очень испортились именно тогда, когда выяснилось, что на время подготовки Тодда группа «Король и Шут» не собирается приостанавливать гастрольную деятельность. Что в планы Андрея и его директора никак не вписывалось. И тогда же ,кстати, прозвучали первые угрозы запретить исполнять нам песни на свои стихи Андреем Князевым, со слов Михаила. Это и вдова Михаила, Ольга, прекрасно помнит. Именно тогда, еще при жизни Михи, а сейчас — это просто логическое продолжение той ситуации. Это не никак не вяжется с поздними интервью Андрея Князева, где он утверждает, что не хочет исполнения нами нескольких песен «Король и Шут», потому как писал их специально для Михи. Далее, теперешний директор Андрея Князева, со слов ребят, поскольку дело было до моего возвращения, однажды пытался сместить Батагова с поста директора «Король и Шут». Не вышло, благодаря вмешательству Ольги Горшеневой. Техперсоналу «Короля и Шута» делались предложения: пойдемте с нами, здесь вам больше делать нечего. Если меня кто-то за клевету будет пытаться привлекать, я просто приведу этих людей, и они подтвердят. Подобное предложение делалось и клавишнику Павлу Сажинову. На первых порах он помогал группе «Князь» с клавишными, после чего ему и барабанщику «Кукрыниксов» Михаилу Фомину, также помогающему тогда Андрею, было сделано предложение: «Бросайте вы свои команды, потому что скоро здесь всё будет шоколадно». На что ребята только посмеялись и просто ушли домой. Просто многие люди не понимают наших поступков, того, как мы себя ведем и что мы делаем, потому что не знают, какими объемами информации мы владеем. Мы реально в этой теме варимся, а с той стороны всё время подкидываются какие-то дрова. Все наши действия трактуются в абсолютно негативном ключе.

KM.RU: Несмотря на натянутые отношения с Князем, ты посвятил ему песню «Любовь и время». Что это – порыв души, попытка наладить отношения или?..

- Понимаешь, за эти годы я действительно несколько раз предпринимал попытки наладить с Князем отношения. Не потому, что мне нужны его песни – мне не надо ни к кому подмазываться. Мы их и так можем играть, но если ему хочется запретить, ОК, велкам в суд! Мы взрослые люди, зачем по сетям вонь поднимать? Иди в суд – и запрети нам, на здоровье. В этом случае мы будем вынуждены бороться и доказывать, что принимали в создании этих песен не самое последнее участие: вот интервью Горшенева, вот показания свидетелей, вот здесь я то-то и то-то придумал. Как ты нам можешь запретить песню, если я там написал рифф, мы вместе с парнями работали над аранжировкой, причем чаще всего вообще в отсутствие тебя на репетиции, а ты написал текст? Будем теперь мериться, кто больше сделал? Я тебя уважаю, но и ты уважай мою работу. За годы игры в «Короле и Шуте» я работал именно на эту тему. Все работали – и Саня Поручик, и Яша Цвиркунов. Не важно, как работали, плохо или хорошо, а полжизни на это положили. И теперь до свидания, на мороз? Нет. Если говорить о песне «Любовь и время», то я неоднократно пытался перевести наши с Андрюхой отношения в шутку. Мы же реально были с ним в хороших отношениях в «Короле и Шуте», где я реально общался долгое время с ним даже больше, чем с Михой. С Андрюхой мы вместе тусили, гуляли, на первых же гастролях мы с ним вместе пошли шататься по Ростову. Я прекрасно это помню, были золотые деньки. В отличие от Горшка, который чаще отмораживался, мы в Питере могли встретиться с Андрюхой и пойти вместе на концерт, скажем, Роллинз Бэнда. Андрюха вообще предпочитал ходить на концерты в компании. Когда он писал сольный альбом, он тут же меня привлек, и я эти песни, по возможности, аранжировал, и записал там все гитары вообще, также довольно большое участие в этом принял Дима Каспер, с которым на тот момент тогда еще только-только познакомились. Павел Сажинов тоже, кстати, с клавишами помогал, Поручик барабаны аранжировал и записал. Теперь это всё забыто. Мы просто работали над этим сольником практически за идею – хотели помочь. Потом мы с Горшком точно также за идею сделали трибьют «Бригадному подряду» «Я алкоголик, анархист», большая сумма с реализации которого была отдана на покупку жилья «подрядному» вокалисту Николаю Михайлову. Где-то я над Князем подшучивал, но это дружеская тема. Просто теперь, видимо, за Андрея думают другие люди…

KM.RU: Есть ощущение, что он обиделся на твое недавнее интервью «Нашему Радио», где ты его сравнил с Маргаритой Пушкиной.

- Я не буду особенно выпендриваться, но напоминаю, что за эти годы я уже дал, возможно, сотню интервью в разных региональных СМИ. Нигде и никогда я не принижал его значения в группе. Но давай начистоту: этот человек писал тексты, определял стилистику группы, в чем-то гениально, талантливо. Я не являюсь его прямо таким ярым поклонником, но я отдаю должное его работоспособности, таланту, оригинальности. Особенно в период «Короля и Шута», потому что из нынешнего его творчества мне нравится далеко не всё. Я не собираюсь даже комментировать музыку – это кому как нравится. Сейчас я говорю чисто о текстах. Понятно, ему тяжело писать всё время новые сказки. Но когда встал вопрос ребром (причем в довольно унизительной для нас форме, а этого никто не хочет понимать), почему мы к Князю не прибежали и не попросились, Андрюха, возьми нас под свое крыло, ответ таков: потому что Андрей для нас не является авторитетом в музыкальном плане. Мишка таковым безоговорочно являлся, Андрей – нет.

KM.RU: Много шума в свое время наделало данное мне интервью Михаила Горшенева «Князь не является основателем «Короля и Шута»». Но факт остается фактом: оно было дано им – и в абсолютно адекватном состоянии.

- Все почему-то считают, что он так высказывался на каких-то обидах. Да не было никаких обид! Так называемый развод между Андреем и Михаилом назревал очень давно – еще до моего ухода из группы. Было понятно, что у каждого свои амбиции – это нормально. У Михи амбиций было всегда выше крыши, и тяжело быть кем-то рядом с Горшком. Конечно, всем тяжело равняться с настолько одаренным человеком. То есть я никогда этого делать и не пытался. Расклад сил был такой: я тебе нужен – вот тебе всё, что я могу. Где-то там лезть поперек батьки в интервью или свои темы двигать – нет. Для этого у меня есть репетиции – там я мог сказать, что считаю, что этот рифф должен быть таким, Мишка одобрял, и мы делали песню. Это моя тема, и меня всё устраивало. У Андрюхи свои амбиции – ладно, это уважается. В итоге он решил уйти – хорошо, на здоровье! Какие у них там были терки с Горшком, я не знаю. Конечно, Миха рассказывал кое-что, из чего можно было заключить, что там претензии были адские, потому что в интервью они периодически довольно крепко прохаживались друг по другу. Сейчас бытует мнение, то, якобы, другие участники «Короля и Шута» - то есть мы – настраивали Мишку против Андрея. Зачем? Чего мы этим могли добиться? Раз мы такие корыстные и мерзкие, как мы могли это монетизировать? И, честно говоря, настраивать Горшка против кого-то было совершенно бессмысленно. Это был упертый и крепкий в своих убеждениях человек. Грубо говоря, нравится ему баба – и говорить ему, что она страшная, было бесполезно. Он всё предпочитал познавать методом тыка. Обжегся – ладно, но мнения чужих он признавал мало. Какие-то определенные авторитеты в виде, скажем, Кости Кинчева, у него, конечно, были. Но Костя Кинчев был для него авторитетом, покуда он не вторгался в его личные дела. А обижаться на то, что я сравнивал Князя с Маргаритой Пушкиной… По факту это был просто конкретный ответ журналисту на конкретный вопрос, где нас сравнили с какими-то щенками, которые без кого-то там ничего сами не могут – а что же вы так, надо было к Андрею под крылышко попроситься? К тому же я тогда озвучил простую мысль, что человек, который в группе офигенно пишет стихи, совсем необязательно является ее лидером и что он способен тянуть ее за собой и вести за собой. Это важно. Андрей нас за собой вести не мог – и не сможет никогда. Отсюда и сравнение с Пушкиной: в группе «Ария» она пишет стихи, но не может ее возглавлять.

KM.RU: Почему на твой взгляд Андрей Князев сейчас так активизировался в борьбе за наследие «Короля и Шута» и подтянул под это Ольгу Горшеневу?

- Мне сложно судить, но я серьезно подозреваю, что после моего поста об ООО в людях проснулся определенный испуг, и они поняли, что попытка присвоить себе бренд в компании с какими-то непонятными людьми, не имеющими отношения к «Королю и Шуту», выглядит очень некрасиво. Просто они созвонились с Ольгой, видимапостао, надавав ей каких-то обещаний. Для нас в этом ничего такого нет: договорились с Ольгой – это не плохо и не хорошо. Просто для себя я отметил: пост написал – это сработало, и они наконец-то как-то перетерли этот вопрос.

«Северный Флот»

KM.RU: Ну а по отношению к вам какие-то «санкции» с их стороны могут грозить? Запретить исполнять вам песни «Короля и Шута» в судебном порядке? Или перекрыть вам «ТОДДа»?

- С «ТОДДом» ситуация отдельная – это продюсерский проект, где платились большие деньги и Мишке, и всей группе за право создания материала. А когда издатель чего-то заказывает, он на это вполне может претендовать. Но это опять же не мои дела – я в «ТОДДе» нанятый работник. От себя мы с каждого спектакля какую-то небольшую сумму денег мы Ольге засылаем – это просто небольшая братская помощь. Как она договаривается с продюсером, я не в курсе, и мы в это не лезем. Насчет возможных запретов на исполнение песен: хотят – пускай запрещают через суд. Если смогут.

KM.RU: Но пока песни, в написании которых принимал участие Андрей, ты намерен исполнять и дальше?

- Я еще раз повторю: Андрей написал стихи, это здорово. Но мы, как люди, принимавшие полное участие в аранжировке и становлении этих песен, имеем полное моральное право их исполнять. К тому же, мы их умеем играть, как надо, а не насколько позволяет опыт и умение играть, как некоторые. Есть суд – запрещайте, но мы будем бороться. Есть позиция Поручика, который вообще в группе был до Князя. Иначе, как вытеснить с рынка конкурентов с помощью нелепейшей бизнес-стратегии, я действия Князя объяснить не могу. Чем мы тебе-то лично мешаем, Андрей? Ты поешь свои песни времен «Короля и Шута», которые мы тоже аранжировывали, и мы с тобой вместе сделали их хитами. Далеко не факт, что они бы стали хитами, не будь нас вокруг тебя и не будь Мишки с тобой.

KM.RU: Какие-то отчисления Андрею с концертов вы делаете?

- Так есть РАО! Перечисляются деньги, конечно. На наших концертах я исполняю 75% своих личных песен. Я с них ничего не получаю, потому что в РАО не зарегистрирован. Поэтому весь сбор там уходит Ольге и Андрею. Такова система.

KM.RU: С Князевым более-менее ситуация ясна. Теперь хотелось бы, чтобы ты ответил на обвинения его бас-гитариста Димитрия Наскидашвили. Многие факты и без того очевидны, но важно, чтобы они еще раз прозвучали из первых уст. Вот ты, например, «перебежал в «Король и Шут» из «Кукрыниксов»», поэтому у тебя прозвище Ренегат…

- Он что, серьезно так пишет?

KM.RU: А ты не читал?

-Конечно, нет! Мне вообще по барабану что он, кто он и чего напишет. У меня есть определенная модель мира, в которую люди, разбрасывающиеся факами в интернете, не вписываются. Пишет, что перебежал из «Кукрыниксов»? Ну, с учетом моего отношения к нему, какое ему дело? Откуда он знает мою мотивацию? Когда я из «Кукров» уходил в «КиШ», где он был, учился в школе? Не ему меня судить за это. И какое отношение это имеет к нашей ситуации? Хорошо, я перешел из «Кукрыниксов» в «Король и Шут». Как это перекрывает тот факт, что ты пытался у дочери моего друга, украсть то, что ей принадлежит? Кто ты вообще, почему ты себе это позволил? Да, из «Кукрыниксов» перешел в «Король и Шут», потому что мне там больше нравилось. Пожертвовал даже ради этого местом второго лидера. Мне с Горшком было вместе хорошо творить. Мне с Князем было комфортно. Мне с парнями было хорошо. Точка. Я сейчас не буду ничего говорить про Лешу Горшенева. Мы с ним тогда просто не сошлись, а сейчас мы с ним лучше общаемся, чем тогда, когда играли вместе. Мы встречаемся, рады друг друга видеть, общаемся, созваниваемся, делимся. В нашем возрасте это очень большая редкость, я вообще мало с кем делюсь. А с Лешкой у нас есть определенная эмпатия, и мы можем какие-то вещи обсудить по-братски.

KM.RU: Ты говоришь, что тебе нравилось с Михаилом творить, а вот Наскидашвили пишет, что ему не нравились твои темы.

- Свою музыку я в «Король и Шут» в полном объеме не предлагал. Как я уже сказал, практически все композиции, которые я инициировал, были написаны прямо на репетициях, либо из домашних заготовок, либо вообще экспромтом. Получается, что если Михаилу не нравилось мое творчество, я ему риффы в того же «Мертвого Анархиста» или «Инквизитора» всучил силком что ли?

KM.RU: Возможно, имеется в виду последний период, что у вас, якобы, чего-то не получалось?

- Откуда это он может знать, мне непонятно. И потом – последний период работы над альбомом был достаточно коротким. И свои песни я предлагал только постольку, поскольку у Михи в его творчестве был некий застой. Он только что буквально отдал в «ТОДД» огромное количество музыки, а в этом возрасте сложно продуцировать много гениальных композиций. И я на репетициях просто, чтобы мы балду не пинали, предложил разобрать несколько своих песен. Собственно, потом они появились в альбомах «Северного Флота».

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Александр Леонтьев. Фото Alex Rock

KM.RU: Еще одна претензия: «Не берегли здоровье Михаила». Частично на это ты уже ответил: попробуй повлияй на такого упертого человека, как он...

- Представь себе ситуацию: умирает человек – неважно, кто, алкоголик, наркоман, гонщик, который разбился. И давайте мы всех его близких расстреляем за то, что «не уберегли»? Теперь по поводу «беречь». Могу напомнить, например, Андрею Князеву, насколько тяжело было Миху беречь, поскольку он это сам знает не понаслышке. И могу рассказать пару эпизодов и последних лет, когда Князя уже не было в группе. За себя могу сказать, что я был единственным, кто мог хоть как-то подобраться к Михе, отобрать у него бутылку коньяка в гримерке, наорать на него и вылить ее в раковину. Было такое, когда начинается тур, приезжаем в Адлер, Мишка был нормальным, потом пошел на пляж, встретил людей, которые его узнали и напоили. И вот он приходит «вдрабадан», а у нас концерт через час. Я ему честно устроил полнейший вопль, предупредив, что если он еще в этом туре выпьет хотя бы стопарик, я возвращаю ему свой гонорар за тур, покупаю обратный билет и улетаю в Москву. Надо понимать: друзья так иногда общаются. Я хочу реализации, нового альбома, а ты за каких-то несколько месяцев начинаешь приходить в совершенно неадекватное состояние. На следующий день он уже трезвый, ему нехорошо, он отвел меня в сторонку и уточнил: «Ты вчера про это серьезно?». Я ответил, что более чем. Он попробовал было на меня глаза выкатить, потом просто отошел в сторону и тему больше не поднимал. Тур он доездил абсолютно трезвым. Это честно. Если кто-то попытается обвинить меня во лжи, Бог им судья. Но так было. Точка. И это было не один раз.

KM.RU: Тебя также обвиняют в увольнении Сергея Захарова – причем, после смерти Горшка.

- Я действительно уволил Захарова, но до смерти Горшка. Просто объясню: Сергей Захаров был уволен мной и группой сначала при сопротивлении Мишки, но поскольку все мы знали, что Захаров не исправится, Горшку был поставлен жесткий ультиматум: хватит прикрывать алкаша и лгуна. Да, это было сделано, потому что группа есть группа: дальше так работать было нельзя. Паша Сажинов уже к этому времени три года с Захаровым не особенно общался, Яшка на него всё время напрягался. Поручик его пытался постоянно отмазывать, но потом сдался тоже. Потому что Поручик раз за него поручается, два, а Захаров прокидывает опять. Получается всё – ресурс исчерпан, остался один Горшок, за которым Захаров, честно говоря, бегал, как Табаки за Шер-Ханом. Ему так было выгодно, поскольку мог побухивать, несмотря на все свои клятвы и подшивки. Он просто к Мишке подлизывался. А Мишка его жалел… Видимо, в тех коллективах, в которых Захаров до этого играл, была такая модель поведения. У нас если что-то не нравится, вопрос ставился ребром. После чего Мишка сдался: «Реник, ладно, я подумал, ты прав – Захара увольняем». Кстати, Андрей Князев, который так внимательно и одобрительно теперь относится ко всему, что говорит Захаров, забыл, что сам неоднократно песочил его на тему пьянства, и хотел уволить за это же, о чем говорил в, как минимум, одном интервью. Почему об увольнении не было объявлено до так и не состоявшегося концерта в Зеленом театре 20 июля? Была тупейшая ситуация: наш тогдашний директор Слава Батогов предложил об этом нигде до концерта не объявлять, чтобы не создавать скандал, а уже на концерте представим нового басиста. Реальность, которая существует в мозгу Захара, меня вообще мало интересует. Это абсолютно малограмотный персонаж, у которого проблемы с ЧСВ, алкоголем и транквилизаторами.

KM.RU: Следующее обвинение: ты создавал в сети некий «зондер-команды», которые ссорили всех и вся.

- Насколько я помню, у группы «КняZz» эти самые «зондер-команды» - так называемые дружины, существовали с 2011 года. Они создавались во многих городах, адски жгли в интернетах. В том числе, кстати, и на Михаила Горшенева бочку катили. Это тоже было, давайте называть вещи своими именами. Я никогда в жизни никого ни против кого не настраивал! Мне это не надо — я взрослый нормальный человек. Конечно, есть люди, которые адово впрягаются за «Северный Флот», кого-то из них я даже знаю по именам. Пойми меня правильно, они впрягаются по одной простой причине: потому что с противоположной-то стороны дерьмо льется, а от нас никто не реагирует. Создается ощущение, что мы даже не оправдываемся, и наши апологеты пытаются как-то нас защитить. Для них это, возможно, какая-то «священная война».

KM.RU: Плюс льются обвинения, что жены настраивают фанатов друг против друга. Чьи жены и кого настраивают, при этом не уточняется.

- Насчет одной жены я досконально знаю, но она, к сожалению, не в нашем лагере. Есть такая очень талантливая девушка, зовут ее Агата Нигровская. Дело в том, что когда «Король и Шут» раскололся, многие фанаты остались лояльны к нам, и у них была какая-то дичайшая переписка конкретно с ней. Мне неоднократно приносили и показывали соответствующие скриншоты, где про меня написано такое, что как-то даже, мягко говоря, не очень приятно. В свое время мы с ней нормально общались, но чего-то она напряглась... Пускай мне принесут какой-нибудь пруф, где, например, моя жена кого-то оскорбляет или против кого-то настраивает. Ей вообще плевать, поскольку у нее трое детей, и я — четвертый. Как-то реагировать в семейном кругу она может, но кого-то настраивать иди выносить эмоции в сеть- не будет. Она самодостаточная взрослая женщина.

KM.RU: Ну и, наконец, такой «пункт обвинения»: якобы, ты всегда хотел заменить Горшка в «Короле и Шуте», а остальным музыкантам группы после его смерти ничего не оставалось, кроме как пойти за тобой, хотя это им особо и не надо.

- Видимо, я их силком удерживаю (смеется). Ну, кстати, даже если предположить такое в плане бреда, я бы задумался: насколько ж тогда низко котируется Андрей Князев, если они предпочли пойти за таким г...ном, как я. А то, что «я Горшка мечтал заменить»... Ребята, я уже неоднократно говорил, что мне с Горшком было тихо, тепло и спокойно. Я занимался любимым делом, нормально зарабатывал, у меня не было такой гигантской ответственности, не нужно было быть фронтменом и учиться этому. Мишка был «паровозом», мы за ним катились, как вагончики, и всё было здорово. На человека, который меня в этом обвиняет я не буду подавать в суд за клевету, потому что он, видимо, просто не в себе.

Александр Леотьев. Фото Alex Rock

KM.RU: В полемике также периодически принимает участие Александр Балунов. Хотелось бы прояснить истоки вашего с ним конфликта.

- Я помню Балу, я знаю, что он в свои годы до сих пор пишет в интернете молодым людям какие-то бредни. Для меня его мотивация, в принципе, понятна. Балунова, как и Захарова, в свое время фактически попросили уйти из группы. По факту, он, вроде как, сам ушел, но всё было немного не так. Ситуация там довольно забавная, по прошествии лет (учитывая всё написанное им о нас) предлагаю припомнить, как это было. Получилось так, что у моего отца плохо пошли дела и со здоровьем, и с бизнесом. Напрямую он мне об этом не говорил, но что он имел в виду, я очень быстро потом понял, потому что мой отец вскоре умер. Параллельно у меня в Москве появилась девушка, моя будущая жена, и я сказал ребятам, что ухожу из группы. Балунов, я так думаю, решил этим воспользоваться, потому что он со мной поговорил и предложил уйти вместе. Ну вместе — так вместе, без разницы. Почему воспользоваться, сейчас объясню. Получилось так, что он тоже объявил об уходе из группы. Конкретной причины не знаю, но знаю, что имел место следующий факт: Мишка рассказал об этом Яше, потом мне, что Балунов имел с ним разговор примерно такого содержания: Мишка, так уж и быть, Реник уходит, а я в группе останусь, но ты должен заткнуть всем рот, потому что который год меня обвиняют в непрофессионализме, а мы с тобой основатели, и неважно, как я играю, и как себя веду. На что Миха ему ответил: знаешь, нет, решил уходить — уходи. Это я говорю со слов Горшка, но такое реально было. Получается, что человек пытался шантажировать, воспользовавшись моим уходом, ведь потеря двух бойцов сразу - гораздо тяжелее, чем одного, для того, чтобы так повернуть дело. Балу уходил, понимая, что с ним уже никто в группе особенно общаться не хочет. Это я сейчас со слов Якова, Павла, Поручика говорю. Более того, со слов Михи я знаю, что позже предпринимались попытки приглашать «Король и Шут» в США на гастроли или в гости, и там уговорить Горшка вернуть Балу в группу. На это Горшок всегда реагировал одинаково: отшучивался.

KM.RU: В книге Балунова «Между Купчино и Ржевкой» ситуация с его уходом описана так: Горшок и Князь устроили собрание всех участников «Короля и Шута», на котором заявили, что они лидеры, а все остальные участники имеют статус наемных музыкантов без права голоса.

- Я не помню такого собрания. И, честно говоря, на Горшка это не похоже. Скорее, это Андрюхина тема. Для него уже тогда вопрос Думаю, что Князев мог такое сказать непосредственно Балунову.

KM.RU: Ты вообще читал эту книгу?

- Нет.

KM.RU: Это правда, что ты, Яша, Поручик и Паша запретили ему ее писать?

- Узнав, что он собирается писать книгу, зная, что человек он в высшей степени непорядочный (в чем мы убедились неоднократно), написали ему краткое и сжатое письмо, что мы тебе не доверяем, поскольку ты пишешь про нас ложь. Либо ты пишешь не совсем так, как было, либо совсем не так. К Ире Косиновской и мужу ее, Боре (это у них Балунов живет в Калифорнии, вроде как, в приемной семье) я приезжал с супругой, уже после моего ухода из группы, в гости, и уже тогда понял, что он как-то однобоко выставляет события, связанные с «Королем и Шутом», Честно говоря, не особенно даже приятно было общаться с ним на эту тему. Меня он совершенно точно пытался настроить против Горшка, Князя, всех остальных, путем втуления каких-то, якобы финансовых, сведений. Параллельно, как мы помним, он в соц. сетях гнал на Горшка с Князем, что они украли у него, бедного, великую песню - «Мотоцикл». И все в таком духе. Это он потом, после смерти Михи, стал лучшим другом Горшка, и борцом за правду. Поскольку заняться ему явно нечем. Поэтому мы ему совершенно четко написали, что запрещаем использовать в книге наши фотографии и в случае, если там будет малейшая клевета, мы пойдем в суд. Мы вполне обоснованно подозревали, что Балунов будет на нас клеветать, но он поступил умнее: откровенной лабуды он писать не стал, но охарактеризовал нас в уничижительном ключе. Себя же выставил таким образом, что читателю вообще непонятно становится, как без такого таланта и красавца вообще мог существовать потом «Король и Шут». Возмущенные люди присылали мне из книги какие-то выдержки. На это я могу только улыбаться.

KM.RU: Какие выдержки? Что ты изначально играл в «Кукрыниксах», но всё время пытался перейти в «Король и Шут», например, тогда, когда у них были съемки для каких-то телешоу, типа «Живой коллекции»? И ты приходил туда для того, чтобы посветить лицом на телеэкране?

- Давай скажу начистоту: на телешоу мне всегда было наплевать. У меня и сейчас к ним отношение не поменялось. Проходить мимо камеры для меня попросту неинтересно. В данной ситуации парень-то судит по себе. Я помню множество интервью, которые Горшок где-нибудь в гримерке «Лужников» дает, а Балунов при этом постоянно лезет в камеру. А по поводу этих всех телешоу... Просто в те годы на какие-то знаковые концерты, бывало, и на передачи по ТВ ребята меня звали для усиления состава. Я не рвался в «Король и Шут» для достижения какой-то популярности. Мне нравилось играть в группе — реально от этого перло. Люди, которые меня здесь в чем-то уличают пусть ответят: что, они не хотели бы поиграть с Горшком? Я — хотел. Может, Балунов это как-то по-своему и воспринимал, но это уже дефекты его личного восприятия реальности. Забавно, кстати, но, может, у него на меня давняя обида, поскольку первые два концерта в основном составе я отыграл вместо него на басу, его в это время Миха из группы выгнал, за что — до сих пор не знаю. Мне просто по просьбе ребят позвонила Машка, и спросила, могу ли я за две репетиции программу на басу выучить. Это было несложно, если честно.

KM.RU: Есть люди, которые до сих пор считают, что и Ренегатом тебя прозвали именно из-за того, что ты постоянно «перебегал» в «Король и Шут».

- Я много раз уже объяснял, что Ренегатом меня прозвал недалекий персонаж, который пытался продюсировать «Кукрыниксы». Ну прозвал и прозвал, мне без разницы... Что касается Балунова, то ему, видимо, жизненно необходимо кидаться в меня дерьмом. Он всё пытается выставить в таком свете, чтобы у людей гадливость вызвать, что ли... Флаг ему в руки, например.

KM.RU: А эпизод со спонсорскими ботинками, которые дарили членам «Короля и Шута», тебе они как сессионнику не достались, ты устроил скандал, а Горшок тебе отдал свои?

- Что за бред? (смеется). Ботинки выдали нам всем, по тем временам, они нам реально были нужны, поскольку нам реально было нечего носить. Просто у меня размер-то 47-й, мне дали 46-ые, и я, само собой, запарился по этому поводу. Может, и Миха отказался от своих в мою пользу- не помню, но на него это похоже. Хотя у него, вроде, был 43 размер, что ли…Они мне сильно жали, но в этих своих 46-х ботинках я ходил пару лет, пока у меня их не спер какой-то наркоман. Но это уже другая история. Забавно, что случай этот удостоен был такого внимания в книге. В целом, видимо, Балу этот случай счел интересным для описания творческого процесса… Я, кстати, пару своих свитеров на гастролях Горшку отдал в разное время. У нас, когда с деньгами на первых порах было не очень, бывало такое. Горшеневы братья одно время носили Лешкину черную куртку на двоих. По очереди. Бас-гитару за Балунова, бывало, я записывал, в порядке взаимовыручки. Мы же были команда.

Александр Леонтьев. Фото Андрея Луковникова

KM.RU: Как я понял, одна из главных претензий Балунова к тебе заключается в том, что ты, якобы, привел к нему в гостиничный номер в Харькове экс-директора «Короля и Шута» Александра Гордеева, который затем на него напал. Во всяком случае, в его книге можно на это усмотреть намеки.

- Самое смешное, что он, видимо, действительно так и думает. Когда я был в Штатах (а это было уже спустя какое-то количество лет после того, как Гордеев на него напал) он пытался меня в этом убедить. Ну, давайте вспомним, как это было. Во-первых, Шура Балунов везде утверждает, что он дрался с Гордеевым. Как очевидец и как человек, хорошо знающий их обоих, могу сказать, что это невозможно. Да, он получил от Гордеева конкретных люлей, дракой это было сложно назвать. Как потом сказал на следующий день Андрей Князев, получил их совершенно справедливо. Гордеев ушел из группы не очень хорошо, он был сам в этом виноват. Миша сказал, что он должен уйти — и тот ушел. Через некоторое время мы отправились на гастроли в Харьков, и Гордеев там пришел с нами пообщаться. Мы сидели выпивали в гостиничном ресторане, после чего он как-то встрепенулся и спрашивает: «А где Шура Балунов?». Мы ответили, что без понятия. Кроме меня, там был еще Яшка и тогдашний тур-менеджер Дима Бобров. Гордеев пошел на ресепшн, спросил, где живет Александр Балунов, и ему назвали номер. Он просто на лифте поднялся наверх, а мы, заподозрив что-то неладное, ломанулись за ним. Не объясняя ничего, Гордеев просто с ноги вынес ему дверь в номер и надавал ему по ушам. Довольно сильно. Надо понимать, что он очень серьезный боец, и трезвым я бы с ним никогда в жизни не стал связываться. Я вломился в номер следом, Гордеева от Балунова оттащил, упал на него сверху, прижал к полу, придушил, он свирепо отбивался, но я всё-таки потяжелее него. Так продолжалось до тех пор, пока не пришел ОМОН, и меня с него не сняли. Весь номер был в белых волосах... По факту было именно так. На следующий день мы уезжаем из города, я ребятам рассказываю, что вчера было, на мне нет лица, после чего Князев задумчиво говорит: «Ну, блин, сам виноват,»... Оказывается, что после ухода из группы все о нем забыли, потому что расстались мы нехорошо, но без г...на. А Шура начал про него в интернете общим знакомым писать про него всякую лабуду. Тогда мы с Интернетом еще особо не дружили, а он уже отжигал в каких-то форумах, всегда это дело любил, видимо. Дескать, Гордеев то ли деньги у нас крал, то ли Балунову не понравилось, как он с нашей скрипачкой Машей обходился.

KM.RU: Да, Балунов в книге пишет, что он поймал Гордеева на воровстве и хотел предупредить людей, чтобы они не попали в такую же ситуацию, как «Король и Шут».

- Скажу честно, я о таком не знаю. Лично у меня Гордеев ничего не украл. Из-за этих интернет-записей Балунова Гордеев и дал ему люлей. Надо ж понимать, на кого ты гонишь. Гордеев — прямой, как палка. Ты его оскорбил — он тебе люлей. Ты ему словом — он тебе делом. А насчет воровства, честно, я слышу впервые. Меня еще тогда это удивило — где и чего он мог украсть?

KM.RU: Балу утверждает, что на тот момент он и Яков отчасти выполняли в группе директорские функции и чуть ли не поймали его за руку.

- До Гордеева да, они что-то пытались делать в этом направлении, но, видимо, малоуспешно, потому что группе понадобился новый директор. Повторяю: ни о каких конкретных доказательствах я не слышал. Говорить, что я на него натравил Гордеева — это просто смешно! Зачем мне это? В чем смысл? Мы играли с парнем в одной группе.

KM.RU: Он пишет, что не хотел встречаться в Харькове с вором, а все остальные пошли.

- Да потому что мы его вором не считали! Нам же никто этого не объяснил. Человек ушел у группы сам. Да, у него была некрасивая ситуация с Машкой, но она его простила. А какое тогда дело до этого было Балунову? Кстати, когда он собрался писать книжку, нас еще насмешило и выбесило то, что мы-то хорошо помним, как Мишка к нему относился. Дословно от Горшка я слыхал такую фразу: «Шура Балунов, понимаешь, он — подленький». Это было последний раз во время одного эпизода, когда мы в 2011-2012 году собирались затевать юбилейный тур, и я по этому поводу связывался с Балуновым. Это тоже в книге есть?

KM.RU: По этому поводу в книге написано, что ты предложил ему 10 000 долларов за пару концертов, что он в это не поверил и решил пробить ситуацию путем обнародования суммы гонорара в интернете. На что ты ему потом заявил, что раз ты такой корыстный, то мы решили тебя на концерты не звать.

- Произошло следующее. Я вернулся в группу и предложил подумать ребятам насчет юбилейного тура. Яков и Мишка идею поддержали, но предложили мне взять организацию на себя, потому что им особо не хотелось общаться с Балуновым на эту тему, а с Машей Нефедовой я периодически общался по скайпу или переписывался. Единственное, мы не могли понять, что делать с Захаровым, если приедет Балунов — мол, как это так, два басиста на одной сцене? Тогда Захаров сам предложил поиграть во время этих концертов за сценой, а Балунов попрыгает с басухой, порадует людей. Собственно, с этими данными я звоню Машке. Она с радостью согласилась, причем ни слова не спросила про деньги. Звоню Шуре, он первым делом поинтересовался, сколько мы заплатим. Я ответил, что он получит такой же гонорар, как и все музыканты. На что он мне заявил, что ему наших процентов мало и назвал большую сумму. И обосновал: «Вы же будете мое имя на афише использовать». Я посмеялся, потом передал на репетиции его условия парням, на что мне хором было сказано: да пошел он нахер, сыграем без него. Я вернулся домой и ровно это ему передал. И насколько я помню, он после этого, в этот же день опубликовал информацию: вот, ребята зовут меня в прощальный тур, даже денег столько-то предлагают, но это было уже после того, как я от лица группы ему отказал. Пытался, видимо, на нас через фанатов надавить, чтобы мы его все-таки позвали. На него это похоже.

KM.RU: Еще он пишет, что ты сам напросился в «Король и Шут» после ухода Андрея Князева.

- Я этого особенно и не скрываю. Только не «напросился». Я закончил свои дела в Киржаче и в какой-то день осознал, что мое присутствие там больше не нужно. С моим компаньоном мы отдали кучу отцовских долгов и перепрофилировали весь бизнес так, что постоянно там находиться мне уже было необязательно. Я позвонил Паше, попросил дать трубку Михе, и сказал ему, что я теперь могу вернуться в группу, я вам нужен? Это было на репетиции, при всех. На что Горшок реально радостно при всех заорал: «Офигенно, да, конечно!». Потом замялся и объяснил, что они с Валерием Аркадиным делают «ТОДДа» и у него есть ощущение, что он хочет играть в группе, поэтому немножко неудобно получается. Потом Мишка переговорил с Валерой и тот ему объяснил, что никогда в жизни не планировал переходить в «Король и Шут» на постоянную основу. В итоге Горшок радостно сказал: «Реник, офигенно, всё — возвращайся!»

KM.RU: То есть ты не несколько раз просился после своего ухода обратно в группу, как это пишет Балунов?

- Мне вообще интересно, откуда это Балунов может знать? Мы регулярно приходили с женой на московские концерты «Короля и Шута», мы с радостью встречались с парнями. В чем проблема-то? Я уходил из группы разруливать очень запутанные дела, всё сделал и вернулся, меня с радостью приняли обратно. Может быть, у Балунова просто обида на то, что его, такого красивого и талантливого, никто обратно не ждал?

KM.RU: В книге Балунова есть и такой пассаж — вы пытались запретить ему собирать архивы «Короля и Шута» на «Кругах».

- Это не я, а наш менеджмент. Яков внезапно обнаружил, что архивы «Короля и Шута» на некой странице Балунова включают в том числе записи и современного периода. Без Балунова и даже без Князева. А, между тем, там была кнопочка «заслать денег». То есть человек реально пытался монетизировать наши записи, при этом обливая нас в сети грязью. Яшка это обнаружил, и наши представители написали. Я-то тут при чем? Если хочешь знать мою позицию, то мне неприятно, что человек, который на нас катил бочку, пытался продать записи с нами же.

Александр Леонтьев

KM.RU: Что в итоге дальше?

- Будем спокойно работать, заниматься творчеством. Если говорить о нашей дальнейшей концертной программе, то будем играть свой новый материал, и новейший, который в данный момент пишется, и песни «Короля и Шута», и какие вздумается. Мы имеем полное моральное право это делать, на наш взгляд.

KM.RU: Что бы ты сказал оппонентам, обратившись к ним напрямую?

- Если вы так уверены в своей правоте, наши бывшие коллеги - вспомните, сколько вам лет, и кто вы есть, будьте взрослыми мужчинами, идите в суд, если есть с чем. Хватит кидаться грязью в интернете, распуская павлиньи хвосты перед людьми, которые вам в дети годятся. Докажите, что вы не просто так были в «Король и Шут». Что вы чего-то стоите, как музыканты. Среди нас вы утратили всякое уважение, так сделайте новую хорошую музыку, чтобы хотя бы самим себя уважать.

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Все фотографии предоставлены пресс-службой группы «Северный Флот»