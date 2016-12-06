Учитель Ботаники «Собрались»

Исполнитель: Учитель Ботаники, Название: «Собрались», Стиль: индустриальный регги, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Тольятти имеет репутацию сурового города, не очень приветливого к рок-музыкантам. Даже статусные группы, типа «ДДТ» жалуются на то, что залы здесь собирают с трудом. Чего уж говорить о независимых коллективах...

Группа «Учитель Ботаники» существует здесь с 1996 года, хотя свой первый альбом ее лидер Алексей Карманов записал парой лет раньше. Однако релиз носил название «Не получилось» - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и дальше, признаться, у парней получалось не очень-то. В результате они разобиделись на критика Сергея Гурьева, который пообещал да не организовал им выступление в столичном клубе «Не бей комытом», а также на неких ушлых издателей, которые, выпустив два компакт-диска «УчБота», не заплатили правообладателям ни деньгами, ни натурой.

На рубеже веков Карманова сильно избили, и он долго восстанавливался. Периодически группа пыталась вернуться к активному творческому процессу, но выхлоп зачастую был нулевым. Один из проблесков стал 2004-й год, когда и был записан альбом «Собрались». Нормально издан он «Выргородом» только сейчас.

Запись красноречиво объясняет, почему у «ботаников» всё складывалось так странно. Шесть песен общим хронометражем в 70 минут способны отпугнуть даже бывалых психонавтов. Чтобы слушать 13-тиминутную вариацию одной из самых коротких песен в мире «У кошки четыре ноги» нужно войти в особое состояние. А 18-тиминутная «Black Revolution» вряд ли поспособствует скорому выходу из этого ступора.

Но всё не настолько безнадежно. Уютная (несмотря на холодноватый индустриальный регги-саунд) «Аддис-Абеба» учит фанатов африканской экзотики давать правильные имена своим животным. Фолковая «Разговор с тенью» удивляет своей относительно короткой продолжительностью и убедительной апелляцией к юнгианскому Архетипу Тени. Герой сравнивает диалог со темными сторонами своей психики с Кубиком Рубика: суметь собрать — значит полюбовно с ними договориться и косячить дальше, а применить запрещенные приемы — равносильно тому, чтобы оставить всё, как есть. Выхода всё равно нет, что хорошо видно из таких тягучих песен, как «По-доброму» и «Я — твое место». Охраняйте тепло — и будь, что будет!