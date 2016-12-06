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Суд отклонил иск к Первому каналу из-за использования песни Цоя

13:20 6.12.2016
Виктор Цой. Фото Igor Mukhin с сайта wikipedia.org
Виктор Цой. Фото Igor Mukhin с сайта wikipedia.org
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Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск музыкальной компании «Музыкальное право» к Первому каналу по поводу использования ответчиком песни Виктора Цоя «Весна» в анонсе телепередачи «Что? Где? Когда?», сообщает «Газета.ру».

В своем исковом заявлении компания «Музыкальное право» требовала взыскать с ответчика 3 миллиона рублей за незаконное использование трека. В документе отмечалось, что истец владеет правами на использование песен Цоя. Однако Первый канал неоднократно использовал фрагмент песни «Весна» в качестве рекламы-анонса весенних игр «Что? Где? Когда?» 2016 года без разрешения правообладателя.

Истец утверждал, что Первый канал должен был заключить лицензионный договор с правообладателем.

Однако Арбитражный суд Москвы отклонил иск. В документе суда говорится, что рекламный ролик был создан ответчиком на законных основаниях и «ответчик обладает исключительным правом на использование ролика любым предусмотренным законом способом». Отмечается, что Первый канал выплатил сумму за использование трека Цоя через Российское авторское общество, с которым у него заключен договор.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Музыка в России, Рок-музыка
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 13:54
xmyr

Страна музыкально интелехентных естетов .Филя - поющий плагиаты с пацанами чужестранцев пресует , вся поп тусовка дружно слухает Сектор Газа пуская слюни,а мама Клинских сушит последние сухари на палатях, две компании никак не поделят доход от непринадлежащих ИМ ПЕСЕН ,а в ефире сплошные поющие трусы с песнями из 50х. Ми ищем таланты....
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