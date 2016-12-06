Суд отклонил иск к Первому каналу из-за использования песни Цоя

Арбитражный суд Москвы оставил без удовлетворения иск музыкальной компании «Музыкальное право» к Первому каналу по поводу использования ответчиком песни Виктора Цоя «Весна» в анонсе телепередачи «Что? Где? Когда?», сообщает «Газета.ру».

В своем исковом заявлении компания «Музыкальное право» требовала взыскать с ответчика 3 миллиона рублей за незаконное использование трека. В документе отмечалось, что истец владеет правами на использование песен Цоя. Однако Первый канал неоднократно использовал фрагмент песни «Весна» в качестве рекламы-анонса весенних игр «Что? Где? Когда?» 2016 года без разрешения правообладателя.

Истец утверждал, что Первый канал должен был заключить лицензионный договор с правообладателем.

Однако Арбитражный суд Москвы отклонил иск. В документе суда говорится, что рекламный ролик был создан ответчиком на законных основаниях и «ответчик обладает исключительным правом на использование ролика любым предусмотренным законом способом». Отмечается, что Первый канал выплатил сумму за использование трека Цоя через Российское авторское общество, с которым у него заключен договор.