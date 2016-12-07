Анна Нетребко, Боуи и Megadeth попали в шорт-лист номинантов «Грэмми»

В Лос-Анджелесе состоялось объявление номинантов на престижную музыкальную премию «Грэмми».

На победу в главной категории «Запись года» претендуют Адель («Hello»), Бейонсе («Formation»), Twenty One Pilots («Stressed Out»), Рианна и Дрейк («Work») и Лукас Грэм («7 Years»). Адель и Бейонсе также номинациях: «Альбом года» и «Песня года», «Лучшее сольное поп-исполнение».

В категории «Альбом года» также представлены Дрейк, Джастин Бибер и Старгилл Симпсон. Бибер также фигурирует в списке претендентов на победу в категории «Песня года».

В список номинантов также попали Боб Дилан, Андреа Бочелли, Барбара Стрейзанд («Лучший традиционный поп-альбом»), Дэвид Боуи («Лучший рок-перформанс», «Лучшая рок-песня», «Лучший альбом в альтернативной музыке»), Gojira («Лучший рок-альбом», «Лучший металл-перформанс»), Korn, Megadeth («Лучший металл-перформанс»), Radiohead («Лучшая рок-песнтя», «Лучший альбом в альтернативной музыке»), Metallica («Лучшая рок-песня»), Игги Поп («Лучший альбом в альтернативной музыке»).

Российская оперная певица Анна Нетребко претендует на «Грэмми» в категории «Лучший классический сольный альбом» за диск «Verismo».

Всего в 2016 году на соискание премии «Грэмми» была выдвинута 21 тысяча музыкальных произведений. В голосовании за номинантов приняли участие 13 тысяч человек. Полный список претендентов опубликован на сайте премии.

Торжественная церемония вручения премии «Грэмми» состоится 2 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе.