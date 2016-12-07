Суд обязал Басту выплатить 50 тыс. рублей за оскорбления в адрес Дэцла

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону частично удовлетворил иск рэпера Дэцла к своему коллеге по сцене Басте, сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, в своем исковом требовании Дэцл просил обязать Басту выплатить компенсацию за оскорбления в социальных сетях в размере 1 миллиона рублей, а также принести публичные извинения. Суд постановил исковые требования удовлетворить частично и обязать ответчика выплатить 50 тысяч рублей.

Слушания по иску продолжались 2 часа. Защита Басты признала иск в полном объеме, но потребовала его в полном объеме отклонить. На суде рэпер заявил, что не отказывается от своих слов, написанных в соцсетях в адрес Дэцла. По словам Басты, данные формулировки допустимы в общении между представителями рэп-культуры.

Уже после оглашения решения суда адвокаты Басты заявили, что согласны с решением суда и обжаловать его не будут. Встречный иск сторона ответчика подавать также не собирается. Решением суда была удовлетворена и сторона Дэцла.

Конфликт между рэперами разгорелся в октябре текущего года, после того как Дэцл пожаловался на громкую музыку из клуба Басты «Газгольер». В ответ Баста в своем микроблоге в Twitter назвал Дэцла «лохматым чмом».