]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Иосиф Кобзон отказался приезжать в «марионеточную» Украину

11:17 8.12.2016
Иосиф Кобзон. Фото с сайта kremlin.ru
Иосиф Кобзон. Фото с сайта kremlin.ru

Российский эстрадный певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что не поедет на Украину до тех пор, пока ситуация в стране не изменится. Об этом музыкант рассказал «Национальной службе новостей».

Ранее народный артист Украины Петр Мага в интервью порталу «Обозреватель» заявил, что в стране очень сильны симпатии к России. И в случае, если бы сейчас в Киеве организовали бы концерт с опальными артистами, такими как Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, то билеты были бы раскуплены буквально за день.

«Единственное, что утешает – это то, что на такое мероприятие пришли бы и те, кто разнес бы все это к чертовой матери», - добавил Мага.

В свою очередь Кобзон категорически заявил, что не посетит Украину, даже если его туда пригласят, назвав страну «продажной» и «марионеточной». «Это не моя Украина. Просто братья мои заснули, братья-украинцы. Я верю, что они проснутся рано или поздно. Эта темная ночь коварства и американской политики закончится рано или поздно», - прокомментировал он.

На текущий момент Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры.

Темы: Украина, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.12.2016, 16:50
Гость: 3334

Кто,кто а он молодец.Только дураки нечего не видят.Я из Западной Украины и тоже хочу послушать Кобзона.А пятая колона ето те кто ходят в камуфдяжной форме и гадят Украине,бьют ,врут об истории.Они только ето и могут делать.Артисту надо не запрещать вьезд в страну независимо от его политической симпатии.
08.12.2016, 15:36
Гость: демагог

Народный артист это не только талант, но и гражданин, разделяющий чаяния людей и возвращающий с высокой трибуны народного признания заботу о гражданах своей страны и братских народов. В данном случае случае, это эгоистичный служака тоталитарного режима, безразличного к бесправному и нищенскому положению своих граждан, так и к попытке освободиться от советского скотства братскому украинскому народу
08.12.2016, 15:22
Гость: Alex202

Кто ты - а кто Кобзон. Ещё вернутся времена, когда Украина будет гордиться своими сыновьями. И кстати сказать, в отличии от тебя, Кобзон написал бы название города - Киев.
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.