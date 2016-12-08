Иосиф Кобзон отказался приезжать в «марионеточную» Украину

Российский эстрадный певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что не поедет на Украину до тех пор, пока ситуация в стране не изменится. Об этом музыкант рассказал «Национальной службе новостей».

Ранее народный артист Украины Петр Мага в интервью порталу «Обозреватель» заявил, что в стране очень сильны симпатии к России. И в случае, если бы сейчас в Киеве организовали бы концерт с опальными артистами, такими как Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, то билеты были бы раскуплены буквально за день.

«Единственное, что утешает – это то, что на такое мероприятие пришли бы и те, кто разнес бы все это к чертовой матери», - добавил Мага.

В свою очередь Кобзон категорически заявил, что не посетит Украину, даже если его туда пригласят, назвав страну «продажной» и «марионеточной». «Это не моя Украина. Просто братья мои заснули, братья-украинцы. Я верю, что они проснутся рано или поздно. Эта темная ночь коварства и американской политики закончится рано или поздно», - прокомментировал он.

На текущий момент Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну 140 российским деятелям культуры.