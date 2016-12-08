В Питере появится восковая скульптура Сергея Шнурова

В санкт-петербургском музее восковых фигур может появиться фигура лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, сообщает «Радио Балтика» со ссылкой на арт-директора заведения Алексея Чужова.

Планируется, что работа над фигурой Шнурова будет завершена к осени 2017 года. Скульптура будет создаваться на основе общедоступных фотографий музыканта.

«Обычно мы не спрашиваем разрешения и, как правило, никто не возражает против, потому что это дополнительная реклама для артиста», - отметил Чужов.

Стоимость создания первого экземпляра восковой скульптуры составит порядка 20-30 тысяч евро. А вот следующие дубли будут стоить уже дешевле. По словам Чужова, дубли «одевают» в разные одежды, сами фигуры также находятся в разных позах.

В музее уверены, что фигура Шнурова станет одним из самых ярких экспонатов. «Скульптура не будет стоять со свечой и безучастно взирать», - добавил Чужов.

Напомним, в сентябре текущего года Сергей Шнуров был назван человеком года по версии журнала GQ. А российский Forbes поставил музыканта на третье место по доходам среди российских знаменитостей.