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В Питере появится восковая скульптура Сергея Шнурова

12:34 8.12.2016
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
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В санкт-петербургском музее восковых фигур может появиться фигура лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, сообщает «Радио Балтика» со ссылкой на арт-директора заведения Алексея Чужова.

Планируется, что работа над фигурой Шнурова будет завершена к осени 2017 года. Скульптура будет создаваться на основе общедоступных фотографий музыканта.

«Обычно мы не спрашиваем разрешения и, как правило, никто не возражает против, потому что это дополнительная реклама для артиста», - отметил Чужов.

Стоимость создания первого экземпляра восковой скульптуры составит порядка 20-30 тысяч евро. А вот следующие дубли будут стоить уже дешевле. По словам Чужова, дубли «одевают» в разные одежды, сами фигуры также находятся в разных позах.

В музее уверены, что фигура Шнурова станет одним из самых ярких экспонатов. «Скульптура не будет стоять со свечой и безучастно взирать», - добавил Чужов.

Напомним, в сентябре текущего года Сергей Шнуров был назван человеком года по версии журнала GQ. А российский Forbes поставил музыканта на третье место по доходам среди российских знаменитостей.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 13:15
Гость: В санкт-петербургском музее восковых фигур

Надеюсь будет этот кекс в одежде! Теперь еще собчачку завоскуйте.
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