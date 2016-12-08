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Назван самый продаваемый CD-релиз уходящего года

14:07 8.12.2016

Самым продаваемым CD-релизом 2016 года стало полное собрание сочинений знаменитого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта «Mozart 225», пишет Billboard.

Релиз был выпущен подразделением лейбла Universal – Decca Records – в сотрудничестве с компанией Deutsche Grammophon и фондом Salzbutg Mozarteum. Он приурочен к 225-летию со смерти композитора и включает в себя 200 дисков со всеми известными произведениями Моцарта, исполненными 600 солистами и 60 оркестрами со всего мира. Общая продолжительность звучания коллекции 240 часов.

Релиз бокс-сета состоялся 28 октября и за 5 недель было продано 1,25 миллиона CD. Весь бокс-сет купили 6250 раз. Отмечается, что проект является самым авторитетным, полным бокс-сетом, который когда-либо был посвящен творчеству одного композитора.

Вольфганг Амадей Моцарт - один из самых популярных классических композиторов, Моцарт оказал большое влияние на мировую музыкальную культуру. По свидетельству современников, Моцарт обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. За 35 лет жизни Вольфганг Амадей Моцарт написал более 600 самостоятельных произведений, в том числе 41 симфонию. Многие из его сочинений признаны шедеврами симфонической, концертной, камерной, оперной и хоровой музыки. Наряду с Гайдном и Бетховеном принадлежит к наиболее значительным представителям Венской классической школы.

Темы: Музыка в мире, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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