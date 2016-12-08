Гражданская Оборона «Все идет по плану» (переиздание)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Все идет по плану», Стиль: панк-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Альбом «Все идет по плану» записывался Егором Летовым в рекордно короткие сроки в январе 1988 года вместе с «Боевым стимулом» и «Так закалялась сталь». Во времена самописного магнитиздата он и «Так закалялась сталь» нередко оказывались по разные стороны одной кассеты.

Если «Сталь» воспринималась больше как анплагт, то «Все идет по плану» считался своеобразным эталоном панк-эстетики. Упругое лаконичное звучание, рубленые тексты, лозунговость, дестрой Кузи Уо и Олега Манагера в заглавной песни – всё это, безусловно способствовало именно такой репутации альбома. Ну и, конечно пассажи, типа «я хотел помыться, однако вместо этого я съел пирожок» или «сломал карандаш» тоже сыграли свою роль. Правда, лет через 10 после записи пластинки народившиеся на Руси поп-панки зримо доказали, что можно остаться чистым и цивильным, не отказываясь при этом от пирожков и ломая карандаши.

Песни с альбома аукались Летову еще долго. Лет десять назад небезызвестный Михаил Козырев, не углядев в «Обществе Память» сарказма, опрометчиво записал автора в махровые антисемиты. Зато неполиткорректная столичная панк-банда ВИА «ГУЛАГ» смачно процитировала эту песню в своем провокационном посвящении Летову. «Государство» многократно перепевалось «Ляписом Трубецким», а «Лесу» его соавтор Олег Манагер недавно сделал новую аранжировку в рамках своего проекта «Родина».

Нынешнее переиздание «Все идет по плану» от «Выргорода» включает три варианта оформления. Внешняя сторона диджипака содержит леденящую кровь картину экспрессиониста Макса Бекмана, а внутри встречаем мудрую чукотскую бабушку и счастливую американскую семью, которая на фальшивом позитиве непременно «расплавится от смеха» и потонет в своем инкрустированном долларами «раю», как в зловонной клоаке. Каждый слушатель волен выбрать дизайн по себе…

