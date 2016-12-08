Семейный конфликт довел Вадима Казаченко до инфаркта

Не лучшие времена переживает сейчас весьма популярный в 90-е певец Вадим Казаченко

Вадим Казаченко

В этом году он отмечает 30-летие творческой деятельности, но радости от этого события ему, увы, испытать не удалось. Дело в том, что у Казаченко очень натянутые отношения с молодой женой – 35-летняя Ольга Казаченко. На ней певец женился два года назад, оставив свою прежнюю любовь – концертного директора Ирину Аманти. А, между тем, ради отношений с ним Ирина в свое время перебралась из США в Россию, оставив там мужа. Отношения Казаченко и Аманти продолжались без малого 10 лет.

Сейчас представитель Казаченко утверждают, что брак с Ольгой Казаченко заключил, «не отдавая отчета в своих действиях», сообщает Life.ru. Произошло это тогда, когда Ирина на какое-то время отлучилась в Америку в 2014 году. Именно в это время рядом с Казаченко и оказалась его давняя поклонница Ольга, давно мечтавшая о замужестве с ним.

Вадим Казаченко

На чары фанатки Вадим Казаченко поддался, хотя нигде публично предпочитал не заявлять о своем изменившемся семейном статусе. Но отношения артиста и его молодой супруги быстро испортились. Теперь она подает на него заявление в полицию, утверждая, что он добивается, чтобы она избавилась от их общего ребенка, которого сейчас вынашивает. Интересы Ольги представляет юрист Екатерина Гордон.

Все эти переживания не лучшим образом сказались на здоровье Вадима Казаченко. Ирина Аманти, которая продолжает оставаться его директором, рассказала, что ее подопечный оказался в одной из столичных клиник с микроинфарктом. «В данный момент состояние Вадима стабилизировалось, но ему необходим покой», — рассказали Лайфу представители Казаченко.

