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Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз

11:52 9.12.2016
Мик Джаггер. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Мик Джаггер. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Фронтмен группы The Rolling Stones 73-летний Мик Джаггер в восьмой раз стал отцом, сообщает BBC News.

По словам представителя музыканта, подруга Джаггера, балерина Мелани Хамрик родила мальчика в одной из клиник Нью-Йорка. Сам музыкант присутствовал на родах.

«Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Просим СМИ уважать их право на частную жизнь», - добавил представитель Джаггера.

Мик Джаггер состоял в двух официальных браках и у него семеро детей в возрасте от 17 до 46 лет. Кроме того у него пять внуков и один правнук, родившийся в мае 2015 года. С матерью новорожденного малыша музыкант начал встречаться в 2014 году, однако в официально свои отношения пара оформлять не собирается.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Беременность и роды
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