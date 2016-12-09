Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз

Фронтмен группы The Rolling Stones 73-летний Мик Джаггер в восьмой раз стал отцом, сообщает BBC News.

По словам представителя музыканта, подруга Джаггера, балерина Мелани Хамрик родила мальчика в одной из клиник Нью-Йорка. Сам музыкант присутствовал на родах.

«Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Просим СМИ уважать их право на частную жизнь», - добавил представитель Джаггера.

Мик Джаггер состоял в двух официальных браках и у него семеро детей в возрасте от 17 до 46 лет. Кроме того у него пять внуков и один правнук, родившийся в мае 2015 года. С матерью новорожденного малыша музыкант начал встречаться в 2014 году, однако в официально свои отношения пара оформлять не собирается.