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Дмитрий Хворостовский объявил о паузе в оперной карьере

09:47 9.12.2016
Дмитрий Хворостовский. Фото Pavel Vaan & Leonid Semenyuk
Дмитрий Хворостовский. Фото Pavel Vaan & Leonid Semenyuk
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Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский объявил о своем временном уходе из театра.

На официальном сайте артиста говорится, что из-за болезни у него появились проблемы с вестибулярным аппаратом, что делает его участие в оперных постановках весьма сложным.

При этом совсем уходить со сцены Хворостовский не собирается. «Пение — это моя жизнь! И я очень хочу приносить радость своим поклонникам по всему миру», - говорится в объявлении. Потому артист продолжит давать концерты и записывать новые альбомы. Ближайший концерт с его участием состоится 14 декабря в Кремлевском дворце в Москве.

О том, как долго может продлится театральная «пауза», певец предпочитает не загадывать. Сейчас он планирует сконцентрироваться на здоровье и лечении.

Ранее Хворостовский отменил свое участие в постановке оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» на сцене Большого театра. Спектакли должны были состояться в начале декабря, они должны были стать дебютом Хворостовского в Большом.

Летом 2015 года Дмитрий Хворостовский объявил, что у него диагностирована опухоль головного мозга. Он взял небольшой перерыв в работе, чтобы пройти необходимые курсы лечения, по окончании которого вернулся на сцену. 

Темы: Большой театр, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире классической музыки, Театр в России, Онкологические заболевания и борьба с ними
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