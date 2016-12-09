Российский iTunes назвал самые популярные альбомы и синглы 2016 года

Российский сегмент онлайн-платформы iTunes представил список самых популярных альбомов и синглов 2016 года.

Первую строчку альбомного «топ-10» занимает пластинка рэпера Басты «Басты 5, часть 1». На втором месте расположился рэпер Мота с альбомом «Наизнанку». Замыкает тройку популярных релизов iTunes еще одна работа Басты «Басты 5, часть 2».

В список также попали Тимати («Олимп»), Sia («This is acting»), Oxxxymiron («Горгород»), сборник группы «Ленинград» («Ленинград: лучшее!»), Адель («25»), Centr («Система»).

В сингловом чарте лидером по скачиванию стал ремикс от Midi Culture на песню «Sub Pielea Mea» молдавской группы Carla’s Dreams. Вторую строчку занял рэпер Мот с песней «Капкан» и замыкает тройку лидеров турецкий диджей Бурак Йетер с треком «Tuesday».

В десятку самых популярных композиций российского iTunes также попали «Экспонат» («Ленинград»), «Где ты, где я» (Тимати и Егор Крид), «Выпускной» (Баста), «Пьяное солнце» (Никита Алексеев).