Песня Сергея Шнурова о Новом годе стала заглавным саундтреком «Елок 5»

Песни Сергея Шнурова, Ильи Лагутенко, певицы Елки и группы «Уматурман» вошли в саундтрек пятой части франшизы «Елки», сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссера Тимура Бекмамбетова.

Композиция Шнурова и его группы «Ленинград» стала заглавной песней к киноальманаху «Елки 5». Трек получил название «Начинаем отмечать!». Тимур Бекмамбетов снял на него отдельный видеоклип, в который вошли кадры из картины.

По словам режиссера, для пятых «Елок» они искали песню, которая передает суть Нового года, суть праздника, который объединяет людей. «Он впитал традиции всех народов бывшего СССР, Европы, Америки, Китая. Тут и Рождестово, и язычество… Сергей Шнуров, отлично это чувствуя, написал для нас очень яркую новогоднюю песню «Начинаем отмечать!», припев которой стал слоганом нашего фильма», - рассказал Бекмамбетов.

Илья Лагутенко стал автором двух треков для «Елок 5». Одна композиция - «Пломбир - была написана еще для сиквела ленты «Ирония судьбы. Продолжение». Вторая песня получила название «Грильяж». Кроме того Лагутенко исполнил дуэтом с Елкой композицию на стихотворение Александа Кочеткова «С любимыми не расставайтесь».

Фильм «Елки 5» выйдет в прокат 22 декабря. Картина состоит из 7 новелл, режиссерами которых выступили Тимур Бекмамбетов, Вадим Перельман («Измены»), Александр Котт («Брестская крепость»), Индар Джендубаев («Он – Дракон»), Андрей Шавкеро (передача «Вечерний Ургант»), Мария Лихачева (монтажер фильмов «Елки-3», «Поддубный»).