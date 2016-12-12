]]> ]]>
Главная Музыка Сплетник

Гололед покалечил Михаила Муромова

16:36 12.12.2016 , Антон Крайний

Из-за сильнейшего гололеда певец Михаил Муромов получил травму

Михаил Муромов

Инцидент случился прямо возле дома артиста. «После концерта поехали еще на одно мероприятие, - вспоминает певец в интервью «Московскому комсомольцу». - Потом водитель повез меня домой. К самому подъезду подвести меня не смог, там очень плотно машины стояли. Ему пришлось подняться на небольшой косогор, где был сплошной лед. На этом уклоне я и упал».

Михаил Муромов

После рокового падения исполнитель «Яблок на снегу», «Странной женщины» и «Ариадны» был доставлен в 67-ю столичную больницу. Эскулапы констатировали у него трехлодыжечный перелом. В данный момент певец продолжает лечение дома. «Спасибо, все уже позади, я нахожусь дома, - продолжает Муромов. - У меня эта нога ранее уже ломалась, когда я играл в футбол. И сейчас перелом пришелся на старые три трещинки. Никакой операции не потребовалось, врачи наложили гипс».

На вопрос о том, когда снимут гипс, Муромов отвечает неопределенно: «Об этом говорить еще рано, я планирую сделать МРТ». Сейчас сему врачи прописали полный покой.

Михаил Муромов

В суд на коммунальные службы Муромов пока подавать не собирается. «Мне предлагают обратиться с заявлением в суд, но я, наверное, этого делать не буду. Тогда надо подавать в суд и на издание, которое написало, что «по предварительным данным, Муромов находился в нетрезвом состоянии». Что значит по предварительным данным?» - риторически вопрошает артист.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.