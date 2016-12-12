Гололед покалечил Михаила Муромова

Из-за сильнейшего гололеда певец Михаил Муромов получил травму

Михаил Муромов

Инцидент случился прямо возле дома артиста. «После концерта поехали еще на одно мероприятие, - вспоминает певец в интервью «Московскому комсомольцу». - Потом водитель повез меня домой. К самому подъезду подвести меня не смог, там очень плотно машины стояли. Ему пришлось подняться на небольшой косогор, где был сплошной лед. На этом уклоне я и упал».

Михаил Муромов

После рокового падения исполнитель «Яблок на снегу», «Странной женщины» и «Ариадны» был доставлен в 67-ю столичную больницу. Эскулапы констатировали у него трехлодыжечный перелом. В данный момент певец продолжает лечение дома. «Спасибо, все уже позади, я нахожусь дома, - продолжает Муромов. - У меня эта нога ранее уже ломалась, когда я играл в футбол. И сейчас перелом пришелся на старые три трещинки. Никакой операции не потребовалось, врачи наложили гипс».

На вопрос о том, когда снимут гипс, Муромов отвечает неопределенно: «Об этом говорить еще рано, я планирую сделать МРТ». Сейчас сему врачи прописали полный покой.

Михаил Муромов

В суд на коммунальные службы Муромов пока подавать не собирается. «Мне предлагают обратиться с заявлением в суд, но я, наверное, этого делать не буду. Тогда надо подавать в суд и на издание, которое написало, что «по предварительным данным, Муромов находился в нетрезвом состоянии». Что значит по предварительным данным?» - риторически вопрошает артист.

Фото с сайта kino-teatr.ru