У скрипача Павла Верникова похитили скрипку работы ученика Страдивари

У знаменитого скрипача Павла Верникова украли скрипку работы итальянского мастера Джованни Гваданини 1747 года.

По данным швейцарского издания Le Matin Dimanche, кража произошла в поезде, который следовал из Женевского аэропорта в Сьон. Во время прибытия на вокзал в вагоне началась суматоха и Верников на несколько секунд упустил свой инструмент из виду. Вместе со скрипкой были украдены четыре смычка и удостоверение личности музыканта.

Поиском похищенного инструмента занимается полиция. Сам же скрипач уверен, что воры не знают, что именно они украли. Отмечается, что стоимость скрипки может превышать 1,5 миллиона долларов.

В связи с кражей Верников отменил все свои ближайшие концерты. По его словам это все равно, как если бы у него украли ребенка. «Без него я больше никогда не смогу заниматься музыкой», - заявил музыкант.

Скрипка была предоставлена Верникову миланским фондом Pro Canale. Мастер Джованни Гваданини был учеником Антонио Страдивари, он известен как один из лучших изготовителей струнных инструментов.