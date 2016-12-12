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Украина не отменит действие «черного списка» ради «Евровидения»

13:52 12.12.2016
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Украинские власти опровергли слухи об отмене так называемого «черного списка» невъездных артистов на время проведения конкурса «Евровидение-2017», передает «Интерфакс-Украина».

По словам украинского вице-премьера Вячеслава Кириленко, информация об отмене «черного списка» является «очередной «уткой» из России». Артистам из украинского стоп-листа может быть разрешен въезд в страну только в том случае, если они официально признают территориальную целостность Украины и агрессию со стороны России. Действие «черного списка» не будет отменено на время проведения престижного музыкального конкурса.

Ранее организаторы «Евровидения-2017» призвали власти Украины отменить действие «черного списка» в отношении российских артистов. Однако представители Службы безопасности Украины опровергли информацию о том, что данный список будет отменен. На сегодняшний день в «черном списке» СБУ Украины значится имена 140 российских артистов, среди которых Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Олег Газманов.

Темы: Украина, Евровидение, Персоны и события в мире музыки
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