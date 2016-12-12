OTTO DIX, 17 декабря, КЦ «Дом»

Завершить уходящий 2016 год вместе с OTTO DIX в МОСКВЕ 17.12.16 в КЦ «Дом» - что может быть лучше?!

Море впечатлений, позитивное настроение и отличное времяпровождение ожидают каждого! Приходи - мы ждем тебя!

В поддержку самого первого альбома 'Эго' 1995-го года концертов не было никогда. Теперь же группа решила исправить это, показав атмосферу тех лет и сыграв песни ранней эпохи становления Otto Dix.

Otto Dix (Отто Дикс) - великолепный пример коллектива, сумевшего не только ворваться в музыкальный рынок некоммерческой музыки и всего за несколько лет существования стать одной из наиболее популярных формаций на этой ниве, но и создать собственный жанр в разрезе альтернативной сцены СНГ. Изначально работая в ключе направления, называемого «darkwave», музыканты, тем не менее, вышли за рамки любого стиля, собирая на своих концертах как молодёжную, так и взрослую аудиторию, поклонников тяжелого направления музыки и любителей академического звучания. "Визитной карточкой" Otto Dix являются, также, необычный контр-тенор вокалиста и театрально-пантомимные элементы, которые органично интегрированы в общее концертное действо.