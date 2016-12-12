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Nick Cave and The Bad Seeds «Skeleton Tree»

17:19 12.12.2016 , Денис Ступников

Исполнитель: Nick Cave and The Bad Seeds, Название: «Skeleton Tree», Стиль: госпел, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Альбомы, посвященные личным трагедиям музыкантов, всегда оставляют одинаково гнетущее и притягательное впечатление. С одной стороны, неловко сопереживать чужому горю. С другой — в каждом из нас живет вуайерист, как бы мы ни тщились убедить в обратном себя и окружающих.

Когда Ник Кейв работал над этой пластинкой, его сын сорвался со скалы и разбился насмерть. Процесс записи прерывался, но потом музыкант нашел в себе силы продолжать, тем более, некоторые песни оказались пророческими, а вопли хмурой Кассандры всегда должны становиться достоянием общественности. Потому что сдерживать их — себе дороже.

Все восемь песен — нервные, неровные, трепещущие, живые. В «Jesus Alone» выдержан удивительный баланс между хриплыми, но негромкими индустриальными семплами и поминальным органом. «Rings of Saturn» - величественная мистерия в космическом храме, где Кейву дозволено примерить кольцо Сатурна, но оно ему не мило, если рядом нет ненаглядного голубоглазого мальчика. «Girl in Amber» и «Magneto» - плач, чистый плач. «Anthrocene» - - погружение самые глубокие казематы депрессии. «I Need You» - крик души без надежды получить обратную связь. «Distant Sky» - несмелый проблеск хрупкой надежды в женском вокале Элс Торп. «Skeleton Tree» - открытый финал, помогающий верить, что «а, знаешь, всё еще будет». Когда-то, где-то там, очень не скоро...

В оформлении альбома преобладают траурные тона. Обложка стилизована под экран компьютера, запущенного в аварийном режиме. Вряд ли он напишет вам что-то комфортное и путное, но работать надо и в таких обстоятельствах, потому что полная чернота была бы невыносимой.

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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